Nyugati tér felüljáró nélkül, zöld sáv a Bajcsyn, parkosított Lehel tér – Vitézy Dávid bemutatta a pesti fonódó villamos terveit

Eltűnhet a Nyugati téri felüljáró, zöld sávot kaphat a Bajcsy-Zsilinszky út, és átszállás nélkül lehetne villamosozni Észak-Pestről a belvároson át Budára – ez változna a városi közlekedésben, ha megvalósul a Pesti Fonódó villamoshálózat.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője csütörtök délután a Facebookon írt arról, hogy elkészültek a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal első tervei. A koncepciót hétfőn tárgyalja a szakbizottság, ahol az engedélyezési tervekhez szükséges döntéseket hozzák meg.

A beruházás lényege, hogy a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével összekössék a pesti villamosvonalakat. Így egybefüggő hálózat jönne létre, hasonlóan a budai fonódóhoz, amely már most is átszállásmentes kapcsolatokat ad több irányba.

A tervek szerint délen a 47-es és 49-es villamos, valamint egy új, a Műegyetem rakpart felől érkező vonal kapcsolódna be, északon pedig a 12-es és 14-es, később akár az Újpalota felől érkező járatok is. Ez azt jelentené, hogy több észak-pesti városrészből közvetlen villamoskapcsolat lenne a belvároson át Budára.

Vitézy a posztjában „nagyon jó döntésnek” nevezte, hogy a mozgalmuk javaslatára a Fővárosi Közgyűlés 2024 végén úgy határozott: az uniós pénzek befagyasztása ellenére saját forrásból elindítják a tervezést. Szerinte így esély van rá, hogy ha az új kormány megszerzi az uniós forrásokat, a beruházás meg is valósulhat.

Látványterv a Nyugati tér átalakításáról. Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala.

A hétfői bizottsági ülésen Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen az alábbi javaslatokat terjesztik a bizottság elé:

a Bajcsy-Zsilinszky úton a villamospálya körül zöldsáv is létesüljön, új fákkal, folytatva a Károly körút 13 évvel ezelőtti átalakítását, a kerékpárosok nem zavarják majd a gyalogosokat tovább a járdán, faltól falig megújul ez a fontos belvárosi főút,

a Nyugati téren tüntessék el a ronda és teljesen felesleges felüljárót, a buszvégállomás és a parkoló helyett zöld köztér létesül, a Váci úton a javaslatuk szerint villamos szélső vezetésben halad majd a bevásárlóközpont mellett füves vágányon, valamint

a Lehel téren szűnjön meg az, hogy a templom egy aszfalttenger közepén áll, legyen valódi köztér a piac előtt a villamos-végállomás helyett.

A számítások szerint az új belvárosi szakaszon napi 44–49 ezer utas jelenhet meg, és jelentős időt lehetne megspórolni azzal, hogy kevesebb átszállásra lenne szükség.

A konkrét műszaki megoldások még nem véglegesek, a hétfői bizottsági ülésen az irányokról döntenek. A részletek ezután, a további tervezés során alakulnak ki.