Tusk az uniós csúcsról: Évek óta először nincsenek oroszok a teremben

„Évek óta először nincsenek oroszok a teremben. Hatalmas megkönnyebbülés” – írta az X-en Donald Tusk lengyel miniszterelnök, vélhetően arra utalva, hogy Orbán Viktor nem vett részt az Európai Tanács ciprusi informális ülésén. Az utóbbi időben több hangfelvétel is kiszivárgott arról, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter külügyminiszter hogyan segített az oroszoknak.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter korábban azzal indokolta a leköszönő miniszterelnök távolmaradását, hogy a „kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendővel” foglalkozik.

A lengyel miniszterelnök a Financial Timesnak is beszélt a csúcs kapcsán, ahol a tagállami vezetők a közel-keleti válságról, az orosz-ukrán háborúról és az EU következő hétéves költségvetéséről tárgyalnak. Azt mondta, Európa „legnagyobb és legfontosabb kérdése”, hogy az Egyesült Államok megbízható NATO-partner marad-e egy esetleges orosz támadás esetén. Szerinte a keleti tagállamok számára kulcskérdés, hogy a szövetség „politikailag és logisztikailag is képes-e reagálni”, ha Oroszország lépne.

A lengyel miniszterelnök azt mondta, egy orosz támadás lehetősége nagyon is valós.

„Rövid távú kilátásokról beszélek, inkább hónapokról, mint évekről… Rendkívül fontos tudni, hogy mindenki ugyanolyan komolyan veszi a NATO-kötelezettségeket, mint Lengyelország.”

Tusk szerint az Európai Uniónak is erősödnie kell: „valódi szövetséggé” kell válnia, nemcsak papíron. Ehhez „valódi eszközökre és tényleges erőre” van szükség, különösen a védelem és a katonai mobilitás terén. Mint fogalmazott, jelenlegi „küldetése Európa újraintegrálása”, ami „közös védelmet” és „közös erőfeszítést” jelent a keleti határok megvédésére.