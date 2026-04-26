Brüsszelbe utazik Magyar Péter, hogy az uniós források hazahozataláról tárgyaljon az Európai Bizottság elnökével

„Szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról” – írta Magyar Péter a Facebookon. „Nincs elvesztegetni való időnk” – tette hozzá.

Magyar Péter a választások után két nappal, április 14-én már egyeztetett telefonon Ursula von der Leyennel az EU-s források feloldásáról. Akkor azt írta, hogy „egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás.”

Magyar előtt az Orbán-kormánynak már évek óta meglehetősen feszült volt a viszonya az Európai Unióval, a problémák pedig 2022 végére csúcsosodtak ki és öltöttek különösen érezhető formát. A magyarországi korrupciós kockázatok, a közbeszerzési rendszer problémái, az igazságszolgáltatás megkérdőjelezhető függetlensége és jogállamisági problémák miatt az EU befagyasztotta a hazánknak járó uniós forrásokat. Ezek a pénzek pedig rettentően hiányoznak a magyar gazdaságból, nagyon jól mutatja szerepüket az, hogy az uniós pénzek önmagában 1-1,5 százalékos gazdasági növekedést jelentenek. Az EU-s pénzek hiányáról és Orbán Viktor további bűneiről a magyar gazdaság ellen, itt írtunk bővebben.