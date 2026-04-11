Orbán 5+1 bűne a magyar gazdaság ellen

„Rendkívül igazságtalan négy év volt, sőt, már 2020 óta igazságtalanságokat kell elszenvedni. Abból áll a magyar politika és kormányzás, és az önök élete is abból áll, hogy mások által okozott válságokat kell nekünk elhárítanunk. Olyan válságokat kell kivédenünk, amit nem mi okoztunk. A covidot se mi okoztuk, a háborút se mi okoztuk, az inflációt se, a brüsszeli elhibázott szankciók, ezeket mind nem mi csináltuk, mégis ezek blokkolják a magyar gazdaságot”
– mondta Orbán Viktor 2026. március 24-én, országjárásának nagykanizsai helyszínén. És elmondta ezt még például Győrben is, de a március 15-i beszédében is kitért ezekre az igazságtalanságokra.
Való igaz, a covid és az orosz-ukrán háború ritkán látott kihívások elé állították a magyar gazdaságot, az viszont nagyon nem mindegy, hogy ezekre a kihívásokra milyen válaszokat ad a regnáló hatalom. A magyar kormány Orbán állításával szemben 2020 óta pont olyan kihívásokkal szembesült, mint bármely másik európai ország, ezeken túlmenően pedig a maguk által okozott válságokat kellett kezelnie. Az ezekre adott erősen véleményes és komoly kritikával illetett kormányzati válaszok azonban csak még mélyebbre lökték a magyar gazdaságot a gödörbe.
Még számomra is meglepő volt a gondolat, hogy lassan már öt éve, hogy érvényben van valamilyen kormányzati árszabályozás, hiszen az első klasszikus ársapkát még 2021 novemberében vezette be a kormány az üzemanyagokra az elszálló infláció miatt. Itt azért nagyon fontos megjegyezni, hogy az Európa-rekorder inflációhoz rengeteg tettek hozzá Orbánék is a belengetett, családosoknak járó szja-visszatérítéssel és a gyenge forinttal.
Visszatérve az első ársapkára, ekkor az üzemanyagok literenkénti árát maximalizálta 480 forintban a kormány. Azóta pedig már az ötödik hatósági árszabályozás alatt éljük a mindennapjainkat.
Az év első felében egyetlen köbmétert sem importáltak.
A matekozás végére alsó hangon 6800 milliárd forintig jutottunk. Van a programpontok között irreális és furcsa, de olyan is, amihez nem pénz kell, csak politikai szándék. A legtöbb forrást az oktatás és az egészségügy vinné el.
A kormány nagyon próbálja sulykolni, hogy a szankciók miatt szűnik meg az olcsó üzemanyag korszaka. Pedig a magyar ellátásban a háború előtt bevezetett ársapka okozott igazi gondokat, a szankciók hatását csak februárban érezte volna meg a Mol.
A háború kitörése óta több mint 6100 milliárd forintot fizettünk Moszkvának az orosz gázért és olajért.
A kamara elnöke zsebből állja majd a javítást vagy kicsengeti a magasabb díjat a közösből?
Nagykanizsán standupolt a miniszterelnök, megköszönve „ezeket a fantasztikus éveket”.
Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.
Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést, mondja Palócz Éva a Kopint-Tárki vezérigazgatója. A gazdaságkutató szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.
A miniszterelnök „ünnepi beszédében” egyúttal kijelölte a választás tétjét: 3 millió Fidesz-voks – vagy nemzethalál.