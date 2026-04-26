Orbán és más európai vezetők is üzentek Trumpnak a lövöldözés után

Sorra reagálnak az európai vezetők a Fehér Ház tudósítói vacsoráján történt lövöldözés hírére. „Gondolatban és imáinkban vele és Melaniával vagyunk” – írta X-posztjában Orbán Viktor a rendezvényről kimenekített Donald Trump elnöknek és feleségének címzett posztjában. Hozzátette, „a politikában nincs helye az erőszaknak!”

Keir Starmer brit miniszterelnök arról írt, megdöbbentette a lövöldözés, és megkönnyebbülés számára, hogy az elnök és a többi résztvevő sérülés nélkül túlélte. Hozzátette, hogy a „demokratikus intézmények vagy a sajtószabadság ellen elkövetett bármilyen támadást a lehető leghatározottabban el kell utasítani”.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szolidaritásáról és együttérzéséről biztosítatta Trumpot, feleségét és JD Vance alelnököt. „A politikai gyűlöletnek nincs helye demokráciáinkban. Nem engedhetjük, hogy a fanatizmus megmérgezze a szabad vita és a tájékoztatás tereit.”

Emmanuel Macron francia elnök elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök elleni fegyveres merényletkísérletet. „A demokráciában nincs helye az erőszaknak.” Hasonlóan fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is.

Donald és Melania Trumpot, valamint JD Vance alelnököt szombat este menekítették ki a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt lövések szakították meg. A gyanúsított Cole Tomas Allenről a közösségi médiában elérhető információk alapján annyit tudni, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzett, jelenleg pedig részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozik.