Hajós a Heti hetesben a TV2-ről: Láttunk mi a folyosón néhány dolgot, programigazgatót ordítani a tényekesekkel

Vasárnap a Heti hetes újabb adásában kommenteket olvastak be, köztük egy olyat is, ami szerint ez a műsor „a TV2 színvonala”. Erre Majoros Péter, vagyis Majka azt mondta, „ez annyira aljas, hogy nem is válaszolunk”, mire a műsorvezető Nagy Ádám emlékeztette: „Te mondod, aki TV2-es volt?”

Erre reagált kicsit hosszabban Hajós András – aki nemrég még szintén a TV2 egyik műsorában zsűrizett –, hogy:

„Ne mossuk össze! A szórakoztatórészleget ne. Majd egyszer a Petivel (Majka - a szerk.) mesélünk történeteket, láttunk mi a folyosón néhány dolgot, programigazgatót ordítani a tényekesekkel, szóval nem olyan fekete-fehér ez az egész.”

„Nekem egyszer volt egy nagyon nagy összeveszésem a hölggyel, aki távozott” – folytatta aztán Majka, aki feltehetően Szalai Vivien korábbi hírigazgatóra gondolt, akitől napokkal a Fidesz választási veresége után vált meg a TV2.

Majka azt mondta, Szalai elhívta a Tényekbe, de nem akart menni, emiatt telefonon győzködte őt. „Rettentő módon összevesztünk. Ez még régen volt, utána ott volt ő is öt-hat évet, de ilyen ordibálásig fajult a telefonba, de nem történt egyikünkkel se semmi” – mondta Majka, mire Vadon János visszakérdezett: „De miért haragudott rád? Nem akartad megadni a Lölő telefonszámát?” „Szerintem azt tudta” – válaszolta Majka, aki azzal zárta a sztorit, hogy ő egyszerűen nem akart a Tényekben szerepelni.

Aztán végül mégis szerepelt, amikor körbejárta a propagandamédiát is a színpadi performansza, amikor 2025 nyarán egy fesztiválos koncertjén egy mikrofonnal fejbe lőtték Bindzsisztán általa alakított miniszterelnökét.