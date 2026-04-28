Fideszesek a bukásról: Ez közös felelősség, a szavazók nem a mi valóságértelmezésünket választották

  • Kedden a Fidesz a Polgárok Házában tartotta az országos választmányi ülését. Az esemény előtt a párt tagjait többek között a választási vereség okairól kérdeztük.
  • Pócs János szerint megújulásra van szükség, ami többek között azt jelenti, hogy a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja.
  • Az esemény előtt Orbán Viktor is rövid sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között azt mondta, továbbra sem gondolja, hogy kampányuk kirekesztő lett volna, szerinte náluk vannak a hazafiak, akik meggyőzéséért a Fidesz egy szeretetkampányt vitt. Erről készült videónkat itt lehet megnézni.
