A kormányváltás után hirtelen kiadta az adósságkezelő, mennyibe is kerül a kínai gigahitel Magyarországnak

gazdaság

  • Az Orbán-kormány teljes titokban vett fel gigahitelt Kínától, amiről alig árultak el valamit.
  • Az olyan legfontosabb információkat is minden erővel titkolták, mint a kamat nagysága, az egyéb költségek, a visszafizetés ütemezése.
  • Számos adatigénylést kapott az Államadósság Kezelő Központ a témában, a kormánytagok pedig számos újságírói kérdést és megkeresést.
  • Hiába mondta ki a bíróság, hogy közérdekű adatokról van szó és ki kell adni a szerződést, nem történt semmi.
  • Egészen a kormányváltásig, amikor is más kormányközeli szereplők váratlan közlékenységére alapozva közérdekű adatigénylést nyújtottunk be az adósságkezelőhöz.
  • Ami eddig titkolt volt, hirtelen már kiadható adat lett.

A leköszönő magyar kormány még 2024 tavaszán vett fel teljesen titokban egy igen jelentős összegű, 1 milliárd eurós, vagyis akkori árfolyamon közel 400 milliárd forintos hitelt Kínától. Bár Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kormányinfón azt mondta, hogy a sajtóban ugyan gigahitelnek nevezik a kínai kölcsönt, de ez túlzás. Pedig nem véletlenül kapta a „giga” jelzőt a hitel, hiszen az akkori adósságállomány devizarészét több mint 10 százalékkal növelte meg.

Ráadásul néhány év alatt olyan mértékben növelte anyagi függőségét Kína felé az Orbán-kormány, hogy ezzel a hitellel már 1000 milliárd forint fölé ugrott a tartozásállomány.

gazdaság Államadósság Kezelő Központ kínai gigahitel ÁKK magyar államadósság közérdekű adatigénylés kínai hitel kamat
