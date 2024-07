Kormányinfó: Gulyás Gergely szerint pánikra nincs ok, de akár üzemanyaghiány is lehet

A kelet-közép-európai régióban és a Balkánon több állam is vett fel kínai hitelt, mert nem találtak más, uniós forrást infrastrukturális fejlesztésre. Mi is ezért döntöttünk így, kérdezte a titokban felvett kínai hitelről a Magyar Hírlap. Gulyás Gergely szerint erről szó nincs, Magyarországnak az a jó, ha kiegyensúlyozottak a kapcsolatai és a hitelfelvételei is.