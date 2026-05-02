Az amerikai védelmi minisztérium 5000 amerikai katona kivonását tervezi Németországból

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma 5000 katona kivonását tervezi Németországból, miután Donald Trump amerikai elnök megsértődött Friedrich Merz német kancellárra az iráni háborúval kapcsolatos megjegyzése miatt.

Tump csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok csökkentheti a Németországban állomásozó csapatainak számát, miután a német kancellár, Friedrich Merz azt mondta, Irán „megalázza” Amerikát. Később Olaszországot és Spanyolországot is ugyanezzel fenyegette. Trump, aki régóta bírálja a NATO-szövetséget, az utóbbi időben élesen támadta a szövetségeseket amiatt, hogy nem hajlandók részt venni a Hormuzi-szoros újranyitását célzó műveletekben.

Balra Friedrich Merz kancellár. Fotó: MARKUS SCHREIBER/AFP

Az Egyesült Államok jelentős katonai jelenléttel bír Németországban: tavaly decemberi adatok szerint több mint 36 ezer aktív szolgálatot teljesítő katona állomásozik az ország különböző bázisain.

A Pentagon szóvivője, Sean Parnell közleményben azt mondta, hogy az utasítás Pete Hegseth védelmi minisztertől érkezett.

„A döntés a minisztérium európai haderő-állomásoztatásának alapos felülvizsgálatát követi, és figyelembe veszi a hadszíntér követelményeit, valamint a helyszíni körülményeket” – mondta. – „Arra számítunk, hogy a kivonás a következő hat-tizenkét hónap során fejeződik be.”

