Demeter Márta lett a Nyugati Fény új főszerkesztője

Média

Kessel Krisztina helyett Demeter Márta lesz mostantól a DK-közeli Nyugati Fény főszerkesztője. Ezt Kessel egy Facebook-posztban jelentette be május elsején.

Demeter Márta a Media1 szerint tavaly január óta a lap főmunkatársa volt. Demeter 2014 és 2022 között pedig országgyűlési képviselő volt, az MSZP-ben kezdte, ahonnan 2017-ben kilépett, 2018-tól az LMP képviselője volt. Foglalkozott a letelepedési kötvények és Gaith Pharaon ügyével, az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette, 2021-ben pedig már jobbikosként indult az ellenzéki előválasztáson a VIII. kerületben, ahol negyedik lett.

Demetert 2023-ban hivatali visszaélésért elítélte a bíróság, amiért 2018 októberében a Honvédelmi Bizottság alelnökeként azt állította, hogy Orbán Viktor egyik lánya, Orbán Flóra a honvédség repülőgépével utazott Ciprusról Magyarországra. (Valójában csupán névazonosságról volt szó.)

Demeter Márta, az LMP parlamenti képviselője felszólal a Sargentini-jelentésre reagáló határozati javaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. október 3-án.
Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A 444-en legutóbb akkor foglalkoztunk hosszabban a Nyugati Fénnyel, amikor néhány héttel a 2024-es EP-választások után Gyurcsány Ferenc meghirdette, hogy mostantól minden meccset le fognak játszani, és a független sajtót tette felelőssé, amiért a pártja leszerepelt a választáson.

Ebben az időszakban magasabb fokozatba kapcsolt a DK-közeli Nyugati Fény. Ahogy akkoriban írtuk, a portál „leginkább névtelen cikkekben, tisztán politikai haszonszerzés céljából ugrik bárki torkának, aki a Demokratikus Koalíció útjában áll”, és ha „a sajtó felhívja a figyelmet, hogy a ránézésre igen alacsony költségvetéssel futó orgánum milliókat költ a hasonló üzenetek terjesztésére, akkor a Megafon legszebb hagyományait követve az újságírókat arccal pakolják ki a felhergelt közönség elé”.

A laphoz egy izgalmas magyar médiatörténeti újítás is kötődik, a főszerkesztője ugyanis egy időben nem létező személy volt.

Kapcsolódó cikkek

Hivatali visszaélésben bűnösnek találták Demeter Mártát, aki azt állította, hogy honvédségi géppel szállították haza Orbán lányát Ciprusról

Később kiderült, véletlen névegyezésről van szó.

Solti Hanna
POLITIKA

Intenzív munka: a DK-közeli Nyugati Fény a 444-előfizetések lemondását hirdeti

Kirúgatnák a 444 újságíróját, mert olyat írt Gyurcsányról, ami nem tetszik nekik. Úgy tűnik, a párt körül tényleg levonták a tanulságokat a választások után.

plankog
vélemény

Ha nem kritizáljátok Gyurcsányt, akkor békén lesztek hagyva

Gyurcsány Ferenc megtalálta a bűnbakot kudarcaira: a szabad sajtót. De hogy fest a DK-féle demokratikus média? Nyissuk ki a Nyugati Fényt!

Ács Dániel
vélemény

Magyar médiatörténeti újítás: a Nyugati Fény főszerkesztője nem létezik

Balogh Győzőről, az NMHH-nál hivatalosan bejegyzett DK-közeli hírportál megbízott főszerkesztőjéről semmit sem lehet tudni. Mint kiderült, nem véletlenül.

Herczeg Márk
Média