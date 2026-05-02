Demeter Márta lett a Nyugati Fény új főszerkesztője

Kessel Krisztina helyett Demeter Márta lesz mostantól a DK-közeli Nyugati Fény főszerkesztője. Ezt Kessel egy Facebook-posztban jelentette be május elsején.

Demeter Márta a Media1 szerint tavaly január óta a lap főmunkatársa volt. Demeter 2014 és 2022 között pedig országgyűlési képviselő volt, az MSZP-ben kezdte, ahonnan 2017-ben kilépett, 2018-tól az LMP képviselője volt. Foglalkozott a letelepedési kötvények és Gaith Pharaon ügyével, az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette, 2021-ben pedig már jobbikosként indult az ellenzéki előválasztáson a VIII. kerületben, ahol negyedik lett.

Demetert 2023-ban hivatali visszaélésért elítélte a bíróság, amiért 2018 októberében a Honvédelmi Bizottság alelnökeként azt állította, hogy Orbán Viktor egyik lánya, Orbán Flóra a honvédség repülőgépével utazott Ciprusról Magyarországra. (Valójában csupán névazonosságról volt szó.)

Demeter Márta, az LMP parlamenti képviselője felszólal a Sargentini-jelentésre reagáló határozati javaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. október 3-án. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A 444-en legutóbb akkor foglalkoztunk hosszabban a Nyugati Fénnyel, amikor néhány héttel a 2024-es EP-választások után Gyurcsány Ferenc meghirdette, hogy mostantól minden meccset le fognak játszani, és a független sajtót tette felelőssé, amiért a pártja leszerepelt a választáson.

Ebben az időszakban magasabb fokozatba kapcsolt a DK-közeli Nyugati Fény. Ahogy akkoriban írtuk, a portál „leginkább névtelen cikkekben, tisztán politikai haszonszerzés céljából ugrik bárki torkának, aki a Demokratikus Koalíció útjában áll”, és ha „a sajtó felhívja a figyelmet, hogy a ránézésre igen alacsony költségvetéssel futó orgánum milliókat költ a hasonló üzenetek terjesztésére, akkor a Megafon legszebb hagyományait követve az újságírókat arccal pakolják ki a felhergelt közönség elé”.

A laphoz egy izgalmas magyar médiatörténeti újítás is kötődik, a főszerkesztője ugyanis egy időben nem létező személy volt.