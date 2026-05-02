Nagy Ervin: Szerintem lesz olyan pozíció, amiben én a hazámat tudom szolgálni

A Szeretlek Magyarország kapta el egy videós interjúra Nagy Ervint egy majálison, és kérdezte meg arról, hogy okozott-e neki csalódást, hogy nem ő lesz a Tisza-kormány kultuszminisztere, és reménykedik-e más pozícióban.

„Szerintem van elég pozíció még a környéken, amelyikkel rengeteg munkát lehet végezni. A kulturális terület azért óriási. Amit még (Tarr) Zoltán elvisz a hátán: az egyház, határon túl, nemzetsiégek, civil szervezetek. Szóval itt azért rengeteg olyan dolog van, ami nekem nem szakterületem, és azért, amikor egy minisztériumot kell vezetni, ezekre a területekre is gondolni kell. Szerintem lesz olyan pozíció, amiben én a hazámat tudom szolgálni, meg fog találni az a feladat. Én bízom benne, hogy lesz olyan feladat, amibe én rengeteg erőt és energiát fogok fektetni” - mondta.

Arról is kérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter a sógorát, Melléthei-Barna Mártont nevezte ki igazságügyi miniszternek. Nagy Ervin azt mondta, hogy ő Melléthei-Barna Mártont a második nap óta ismeri, és nem a rokoni kapcsolata révén került be a pártba, hogy ő majd így kerül pozícióba, hanem „ennek a közösségnek a magjában volt benne”. Szerinte Magyar Péter nem azért választotta őt a pozícióra, mert a rokona, hanem azért, mert kezdettől fogva ő volt a Tisza jogi bizalmasa. Ő ezt nem tartja belterjes dolognak.

Azt is mondta, hogy a színészi munkája ebben a ciklusban a háttérbe fog szorulni, mert sokkal fontosabbnak tartja a kultúra rendbehozatalát.

Korábban Nagy Ervin 2024-ben mondta azt először, hogy lenne kulturális miniszter a Tisza-kormányban, de Magyar Péter végül Tarr Zoltánt nevezte ki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium élére. Igazságügyi miniszternek pedig a húga férjét, Melléthei-Barna Mártont, ami Magyar bevallása szerint neki is komoly dilemmát okozott.