Balásy Gyula cége is részt vesz a Kossuth téri rendszerváltó buli lebonyolításában

Sajátos, egyben a rendezvénypiac leuralását tökéletesen megmutató helyzet, hogy a Tisza Párt szombati Kossuth téri bulijának lebonyolításában szerepet kap a hét elején sírva nyilatkozó Balásy Gyula cége, a Visual Europe Group (VEG).

Egy olvasónk küldte el délelőtt a képet a Parlamentnél álló VEG-kamionjáról.

A helyszínen aztán további VEG-eszközöket találtunk, a cég embereivel.

Balásy Gyulának két területen alakított ki monopolhelyzetet Rogán Antal: az állami kommunikációban és a rendezvényszervezésben, mindkettő busás hasznot hozott. A rendezvényes területen fontos szerepe van a VEG-nek. Ezt a céget a Várkert Bazárban kezdték el felépíteni 2018 körül. Aztán szépen gyarapította az eszközparkját, 2020-ban került Balásyhoz, és óriásira nőtte ki magát. LED-falakban, világításban nagy rendezvényeknél szinte megkerülhetetlenek.

Balásy a két kommunikációs cége mellett ezt is felajánlotta az államnak a hétfői interjúban. Arról nincs információ, hogy a felajánlással mi lehet, kezdett-e az udvari rendezvényese cégével valamit az Orbán-kormány az utolsó pillanatban vagy azt már az újra hagyja. Magyar mindenesetre „Rogán strómanjának könnyfakasztó interjújának” minősítette Balásy megszólalását. (Magyar a Partizánnak adott első interjújában 2024-ben arról beszélt, hogy a Diákhitel Központ Zrt. vezetőjeként kénytelen volt túlárazott szerződéseket aláírni kommunikációs feladatra a kijelölt Balásy-céggel, és ebből elege lett. A legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint a mai interjújában éppen azzal indokolta a Balásy Gyula ellen folyó büntetőeljárást, hogy az még „a leendő miniszterelnök úrnak a Partizánban adott interjújával összefüggésben indult”, és még „felderítési szakban van”.)

Megkerestük a Tiszát, hogy pontosan kivel áll szerződésben a VEG? Milyen feladatot kaptak? Volt-e lehetősége a pártnak más céget választani?



Válaszukban azt írták, hogy a Tisza Párt nem áll szerződéses kapcsolatban az említett céggel. „A sajtómegkeresés után a rendezvény lebonyolításával megbízott cég vezetője arról tájékoztatott bennünket, hogy az egyik alvállalkozója alatt a harmadik sorban valóban nyújt szolgáltatásokat az említett cég. Erről a TISZA Párt vezetésének nem volt korábban információja.”

Megkérdeztük azt is, hogy mennyibe kerül a rendezvény. A tájékoztatás szerint a várható költség meghaladja a 200 millió forintot, de nem éri el a 300 millió forintot. A Tisza Párt fedezi a költségeket.