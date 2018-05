Újabb piacon jelölte ki az udvari beszállítóját a NER

„A Várkert Bazár akár kormányzásunk szimbóluma is lehetne” - mondta 2015-ös évértékelőjében Orbán Viktor, és időtállóak maradtak a szavai.

Itt nevelgetik ugyanis a NER legújabb udvari cégét, amit láthatóan arra szánnak, hogy jelentős hátszéllel megsegítve betörjön a NER számára eddig érintetlen új piacra.

A Visual Europe Zrt.-ról van szó. 2015 nyarán hozta létre Botond Szabolcs. Nem stadiont építenek vagy autópályát, arra megvannak már a megfelelő cégek. Hangosítást és látványt biztosítanak rendezvényekhez. Ő Botond Szabolcs:

A cég már az induláshoz jelentős segítséget kapott uniós forrásból. Az EU-s Jeremie program ígéretes kezdő vállalkozásoknak nyújt segítséget. A 130 milliárd forintos forrást különböző magyarországi tőkealapok osztják szét, 70 százalékot ad az EU, ami mellé hozzátesz 30 százalékot a tőkealap.

A Visual Europe-ot Orbán Viktor barátjának, Garancsi Istvánnak a tőkealapja, a Garangold karolta fel. Az unió és a saját pénzéből 711 millió forinttal szállt be a Garangold a Visual Europe-ba. Ez nem adomány, befektetés. A tízéves futamidő után a tőkealapoknak ki kell szállniuk, az indulótőkét pedig vissza kell fizetni, de nem Brüsszelnek, a pénzt a magyar állam kapja meg. Ha nyereséget termelt a cég, annak nagyobb részét megtarthatja a tőkealap. A kisebb veszteséget lenyeli az EU.

Egy, a témával foglalkozó korábbi cikk szerint a kockázati tőkebefektetők elvárják az évi legalább 20-30 százalékos növekedést a felkarolt cégeknél. A Visual Europe-nál a felfuttatást nem bízták a véletlenre.

A cégnek a Várkert Bazár biztosít állandó bevételt.

Annak ugyan papíron semmi nyoma, hogy így van, de aki rendezvényre kibérelné a helyszínt, annak nincs választási lehetősége, a Visual Europe-pal kell szerződnie. Lenne olcsóbban dolgozó cég, olyan is, akinek jobb eszközei vannak vagy a szakemberei ügyesebbek, de

kötelező az udvari beszállítóval dolgoztatni.

Szerződésnek semmi nyoma

A piac fogcsikorgatva fogadta az új jövevényt, aminek alapítója, Botond Szabolcs a bemutatkozó tárgyalásokon nem felejtette el megjegyezni, hogy a cége mögött Garancsi István áll. Meglepve fogadták azt is, hogy a Visual Europe egyszer csak megkerülhetetlen lett a Várkert Bazárban. A felújított épületet működtető, állami tulajdonú Várgondnokság ugyanis nem írt ki pályázatot a lehetőségre, a rendezvényszervezők számára akkor derült ki a kizárólagosság, amikor kibérelték a helyszínt.

Ilyen, fix munkát hozó lehetőségért egy normális piacon egy cégnek fizetnie illene. De az állami cég honlapján nyoma sincs semmilyen szerződésnek, amit a Visual Europe-pal kötött. Mondjuk másnak sem, 2016-os szerződések vannak csak fent a honlapon.

Közérdekű adatigényléssel fordultunk a Várgondoksághoz, kíváncsiak voltunk arra, hogy

Milyen szerződést kötöttek az audio- és videó rendszerek működtetésére?

Hogyan lett a Várkert kizárólagos AV technikai partnere a Visual Europe Group?

Milyen pályázatot írtak ki erre a feladatra? Kik vettek részt a pályázaton?

Milyen bevétele származik a Várgondnokságnak abból, hogy kizárólagos AV-partnernek választották a Visual Europe-ot?

Milyen időtartamra választották ki a Visual Europe-ot?

Miért van szükség AV-partnerre, ha a Várkertbe vásároltak hang- és videotechnikát?

Kiterjesztik-e a Visual Europe kizárólagosságát a Várkerten kívül más területekre is?

Választ - természetesen - két hét után sem kaptunk. Két lehetőség van.

Van szerződés, de elhallgatják. Nincs szerződés.



Ha az egyes, akkor titkolják, milyen feltételekkel kötötték meg.

Ha a kettes, az állami cégtől egészen súlyos lépés lenne, hiszen ebből rendes körülmények között bevétele származna, amit le kellene papírozni.

A Visual Europe-nak nem egy üres épületet kellett felszerelnie. A Várkert ugyanis 94 millió forintért vett hangtechnikai eszközöket 2015 őszén a Chromasound Kft.-től, és ugyanekkor szerződött hang-, fény- és vizuáltecnikai kivitelezésre az Animative Kft.-vel, 147 millió forintért. Mindkét beszerzés forrása EU-s volt. Vagyis alapfelszerelés eleve volt, aki pluszban akart volna még valami extrát a rendezvényéhez a kibérelt Várkert Bazárban, az megbízhatott volna a piacról egy ezzel foglalkozó céget. Ehelyett van a Visual Europe kizárólagossága.

Családi vállalkozásokat lenyomó VE

Vélhetően azért, hogy a bizonyos munkákhoz megkövelt szakmai referencia és múlt meglegyen, a Visual Europe tulajdonosa, Botond Szabolcs felvásárolt két, a piacon bejáratott céget is 2016-ban: a 2002-ben alapított AV-Controlt és a 2004-ben bejegyzett DCN Rentalt. Mindkettőt Járfás Zoltántól. Ebből lett a Visual Europe Group. Botond Szabolcs egy 2015-ös cikkben azt nyilatkozta: „látta, hogy a szétaprózott piacot kisebb családi vállalkozások »birtokolják«, úgy gondolta, hogy ezen a terepen egy innovatív társaság rendkívül gyors növekedésnek tudna indulni nemcsak itthon, hanem akár az egész régióban is”.

A felvásárolt AV-Control egyébként nyert közbeszerzést a Magyar Természetjárók Szövetségének az egyik pályázatán, aminek az elnöke Garancsi István. De ez valamivel még az előtt volt, hogy papíron Botond Szabolcsé, a Visual Europe-é és lényegében Garancsi Istváné lett a cég.

A Várkert Bazárban keltetett Visual Europe első, igaz még nem teljes évében, 2015-ben a cég bevétele 257 millió forint volt, 2016-ban már 1,1 milliárd. Tavaly viszont megtorpant a dinamika, csökkent a bevételük 938 millióra.

Az adózott eredménynél jobbak a mutatók:

2015-ben 11 millió forint



2016-ban 60 millió forint

2017-ben 118 millió forint

A cégcsoport két másik, 2016-ban bekebelezett cégének, az AV-Controlnak és a DCN-nek nem tett jót a papíron 2016-ban megtörtént tulajdonosváltás. Az AV-nek 2015-ben 900, 2016-ban 816 milliós árbevétele volt, 2017-ben már csak 431 millió. A DCN vegetál: a 2015-ös 66 milliós árbevétele előbb 46 millióra, majd 43 millióra csökkent. De a két cég feladata elsősorban a referencia és a szakmai tapasztalat felmutatása lehet. És természetesen ők sem maradtak ki az uniós források felhasználásából. Becsó Zsolt, fideszes politikus áprilisban büszkén jelentette be, hogy az uniós GINOP-pályázaton a pásztói térségben (itt is van fióktelepe a most már Hatvanban bejegyzett cégnek) az AV-Control kapacitásbővítés új eszközök beszerzésével kiírásban 49,6 millió forintot nyert el.

Garancsitól Hernádihoz

A tavalyi dinamikacsökkenés után idén várhatóan felpörög a cégcsoport. Legalábbis azt hallani, hogy a Várgondnokság nemcsak a Várkert Bazárban ad kizárólagosságot a Visual Europe-nak. Tőlük lehet bérelni helyszíneket a Várban tartott rendezvényekhez, ezekben kaphat szerepet a VE.

A cég befektetői háttere is változott az év elején. Garancsi tőkealapját a Mol-vezér Hernádi Zsolt tőkealapja váltotta. A két cég szerepvállalásáról a Jeremie-alapoknál, ami az EU érdeklődését is felkeltette, korábban a Direkt 36 is írt cikkeket, ezt meg ezt is. A Jeremie-alapoknál az eredeti cél, a vidéki munkahelyteremtés helyett nagyrészt azt látni, hogy az alapkezelő tulajdonosaihoz kötődő cégeknél kötöttek ki és szívódtak fel a startup pénzek.

Próbáltuk megtudni, miért váltottak tőkealapkezelőt, de sem a Visual Europe, sem a Garangold, sem a Gran Private nem adott választ. A váltás kétlépcsős volt: a Garancsi-féle Garangoldot előbb Hernádi Zsolt tőkealap-kezelője, a Gran Private Equity képviselte 2017 januártól, majd idén januártól már tulajdonosi szinten is leváltotta Garancsi cégét Hernádi cége.

Az így közvetetten Hernádi tulajdonba került DCN már évek óta dolgozik a Molnak, most áprilisban az ő eszközüket használták a Mol közgyűlésén. De a Visual Europe dolgozott egy mostani Mol-rendezvényen is, a Hotel Azúrban.

A Visual Europe autói egy hétvégi Mol-rendezvényen.

A Vigadóban is kizárólagosság

A piacszerzés megkezdődött. A Várkert Bazár után a Vigadónál is a Visual Europe lett a kizárólagos AV-partner. A céghez tartozó AV-Controllal szerződtek 1+1 évre „A Pesti Vigadó rendezvényeihez kapcsolódó hang-, fény-, színpadtechnikai és vetítéstechnikai feladatok ellátása, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó egyes eszközök bérlete és üzemeltetése" feladattal. Itt legalább volt meghívásos pályázat, amit a Visual Europe érdekeltség nyert el.

Az anyagiakról nem árulták el semmit, hiába kértük közérdekű adatként, mert a Vigadó szerintük rájuk nem vonatkozik az infotörvény, mivel a Magyar Művészeti Akadémia a tulajdonos. Annyit árultak el, hogy „elsődlegesen az alapszolgáltatások havi díját, az ajánlattevők piaci stabilitását, tőke- és humánerőforrás-kapacitását, nem utolsó sorban a Pesti Vigadóban teljesíteni tervezett szolgáltatás tekintetében megfogalmazott szakmai koncepcióját értékelte”. A humánerőforrás-kapacitásról annyit, hogy az AV-nek a tavalyi évről szóló mérlege szerint a 22 alkalmazottjából 19 volt szellemi és csak három fizikai. Miután nyertek, azonnal feladtak álláshirdetést, amiben színháztechnikust keresnek a Vigadóba és színpadi díszítő, teremberendező munkatársakat is.

Megkerestük a céget is, írásban kellett átküldenünk a kérdéseket. Miután eltelt két hét, újra próbálkoztunk. A hölgy, aki felvette a telefont, előbb azt mondta, hogy küldjük át a kérdéseinket írásban. Amikor mondtam, hogy ez már megtörtént, úgy reagált, hogy Botond Szabolcs ezek szerint nem akart válaszolni.