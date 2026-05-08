Egymás után omlanak le a NER tartóoszlopai

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
A propaganda erre a kamutanulmányra alapozta a kampány nagy részét, még konzultáció is volt. A helyreigazítást eldugták az oldalukon, Magyar azt várja, hogy kerüljön a valódi helyére, a címlapra.
A lap két nappal ezelőtt helyreigazítást volt kénytelen közzétenni a nem létező Tisza-adócsomag ügyében.
Huszonkilenc év után bezár a szerkesztőség, ami tíz évig a NER legsötétebb lejáratóközpontjaként működött. Nagy kérdés, milyen hírműsor indul a helyén.
Szituációs gyakorlatokkal és jogszabályok tanulmányozásával készülnek képviselői munkájukra a parlamentbe jutott tiszások. Elmondták, hogy új munkájukkal felborult az életük, de 7/24/365 azért fognak dolgozni, hogy elinduljanak a dolgok az országban.
Kubatov pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja.
Orbán Viktor megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, ahol többek között elmondta, hogy még nem gondolkozott azon, hogy miből fog élni májustól, de továbbra is munkaképes, jó fizikai állapotban van.
Nem az ölünkbe esett a változás, rengetegen vettek részt benne. Ez száz éve a legjobb esélyt kínálja tartós rendszer alapítására. Meg kell nevezni a bűnösöket, ki kell szorítani az oroszokat, be kell vonni az embereket a rendszerépítésbe.