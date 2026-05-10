Azonnali lemondásra szólította fel a tiszás Melléthei-Barna a fideszes kinevezetteket Polttól Windischig

Haladéktalan lemondásra szólította fel Sulyok Tamást és a Fidesz által pozícióba emelt több intézményi vezetőt Melléthei-Barna Márton, a Tisza majdnem igazságügy-minisztere, aki végül azért lépett vissza a jelöléstől, mert sokan bírálták, hogy Magyar Péter a személyében a sógorát tette volna be a kormányába.

Melléthei-Barna Márton

„Önök az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek megítélésem és a magyarok túlnyomó többségének a megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot és kérdőjelezte meg az Önök által vezetett intézmények hitelességét és integritását. Ugyan Önök mondhatják, hogy én csak egy egyszerű országgyűlési képviselő vagyok, de éppen tisztségem lényege, hogy a nép képviselője, hangja vagyok és így sokmillió honfitársam nevében felszólítom Önöket, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről! Tapasztalatból mondom: lemondani nem gyengeség, hanem erő”

- írta posztjában a Tisza képviselőjeként az Országgyűlésbe kerülő Melléthei-Barna.

Sulyok Tamás érkezik a parlament alakuló ülésére, mellette Magyar Péter és Melléthei-Barna.

Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett szerinte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek, Varga Zs. Andrásnak, a Kúria elnökének, Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének, valamint a testület összes tagjának, továbbá Senyei György Barnának, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, Péterfalvi Attilának, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének, Rigó Csaba Balázsnak, a Gazdasági Versenyhivatal (áprilisban újabb hat évre kinevezett) elnökének, az ő helyetteseinek, végül pedig Windisch Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének kellene azonnal lemondania.

Sulyok Tamást a Parlament szombati alakuló ülésén Magyar Péter miniszterelnök is lemondásra szólította fel.