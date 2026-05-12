Jalja szerint a Kossuth téri fellépése volt az eddigi legőrültebb, leghihetetlenebb mellékküldetése

A rendszerváltás napján, miután szombaton beiktatták Magyar Péter miniszterelnököt, a Kossuth téri buli elején Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter újra eljárta a virálissá vált táncát, amit a választási győzelem éjszakáján mutatott be.
Ezúttal viszont a dal brit előadója, Jalja (Georgina Revell) brit énekesnő meglepetésvendégként élőben fel is lépett. Az énekesnő egy videós összeállítás mellett ezzel az üzenettel emlékezett meg a hétvégi eseményről:
„A legőrültebb, leghihetetlenebb mellékküldetés. Néhány hete egy stúdióban voltam felvételen, amikor szóltak, hogy a dalom vírusként terjed a hírekben a fantasztikus magyar egészségügyi miniszternek köszönhetően. Aztán ugorjunk a múlt hétre: kapok egy üzenetet, hogy menjek és csatlakozzak hozzátok ebben a hihetetlen pillanatban ❤️ Köszönöm, Magyarország, ezt a csodálatos lehetőséget, hogy nemcsak meghallgattátok a zenémet, hanem beszélgettetek is velem, és elmeséltétek a történeteiteket.
A szívem még mindig tele van szeretettel és reménnyel – mindez nektek köszönhető 🇭🇺”