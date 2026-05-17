Szélsőjobbos és palesztinpárti tüntetések voltak egyidőben Londonban

Több tízezres szélsőjobboldali demonstrációt és ezzel egyidőben palesztinpárti tömegtüntetést is tartottak szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. A két tüntetésen nagyobb rendbontások nem voltak, de a rendőrség többtucatnyi résztvevőt őrizetbe vett.

Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekmények miatt, „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Robinson arról posztolt, hogy „milliók vonulnak London utcáin”, de a Scotland Yard szombat este közzétett becslése szerint 60 ezren lehettek a résztvevők. Az előző, tavaly szeptemberben tartott „Unite the Kingdom” felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt.

A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti alapításának évfordulója alkalmából. Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén. A két demonstráció egyidőben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek.

A rendőrség szombat esti összegzése szerint a két tüntetésen összesen 43 embert vettek őrizetbe, négy rendőrt ért fizikai támadás, de egyik sem volt súlyos. A szombati felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlottak.

A Scotland Yard több mint négyezer rendőrt mozgósított, emellett arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre, drónokkal figyelte a tömeget mindkét tüntetésen, és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett. A rendőri készültség költségeit nagyjából 4,5 millió fontra, azaz közel kétmilliárd forintra becsülik.

Mindeközben a brit kormányfő helyzete egyre reménytelenebb, miután hatalmas pofont kapott a Munkáspárt a múlt heti önkormányzati választáson. A párttagság már nemigen bízik Keir Starmerben, elmozdítani azonban nem olyan könnyű, így a miniszterelnök egyelőre kitart. (via MTI, ORF)