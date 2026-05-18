Nincs többé kitiltva Magyarországról az ukrán pénzszállító legénysége

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán pénzszállító hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat - közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője, Horváth Lóránt. A hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt.

Ukrán pénzszállítókat elkapó TEK-esek
Az ügyvédi iroda korábban a hatóság kiutasító döntéseit a Fővárosi Törvényszék előtt támadta meg, a közigazgatási perek jelenleg zajlanak. Március elején a Terrorelhárítás Központ (TEK) lecsapott egy ukrán pénzszállítmányra, ami Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított. Az akcióban hét embert fogtak el, akiket csuklyával a fejükön, bilincsben szállítottak el, majd kitiltották őket az országból.

A hírt először az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha osztotta meg azzal, hogy a magyar hatóságok túszul ejtettek ukránokat, majd később a magyarokra utalva állami zsarolásról és állami terrorizmusról beszélt. A NAV pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, ami az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezi, és ami a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le.

