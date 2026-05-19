Négy nappal Trump után Vlagyimir Putyin huszonötödik kínai látogatására érkezik Pekingbe

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Trump és Putyin egymást követő látogatása Kínában kiváló lehetőséget ad Hszi Csin-pingnek, hogy a globális diplomácia origójának láttassa országát.
  • Trump látogatása látványos volt, de átütő konkrétumoktól mentes.
  • Putyiné a várakozások szerint energetikai kérdésekre fog fókuszálni.
  • Az orosz elnök látogatásának időzítésével Hszi egyértelművé tette, hogy még ha sikerül is stabilizálnia a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, az nem fogja veszélyeztetni a Putyinnal való „korlátlok nélküli” partnerségét.

Nem porosodott sokáig a vörös szőnyeg Pekingben: alig négy nappal Donald Trump kínai látogatása után a kínai elnök már Vlagyimir Putyint fogadta, aki huszonötödszörre érkezett Kínába.

Trump látogatása nem váltotta meg a világot, sok elemző szerint a pekingi csúcstalálkozó legnagyobb eredménye az volt, hogy egyáltalán létrejött, igaz, nem is övezték egetrengető elvárások. Az amerikai–kínai kapcsolatokat megnehezítő néhány komolyabb strukturális kérdés – a kínai ipar állami támogatása és Peking egyre agresszívabb katonai jelenléte az Indiai-óceáni térségben – nem is került fel a találkozó napirendjére.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Bár a Trump-Hszi csúcstalálkozón – legalábbis amennyire jelenleg tudjuk – nem születtek jelentős eredmények, pompában és díszletekben nem volt hiány: a katonai parádétól a sikoltozó gyerekek tömegén át a Trump tiszteletére YMCA-t muzsikáló Népi Felszabadító Hadsereg zenekaráig a kínaiak mindent bevetettek, hogy Trump különlegesen sajátos ízlésének megfeleljen a műsor. Végső soron pedig a stabil „semmi extrát” mindkét vezető győzelemként tudta interpretálni. Trump új kereskedelmi eredményekkel dicsekedhet, miszerint Kína több repülőgépet, mezőgazdasági és energetikai terméket vásárol. Hszi pedig a maga szempontjából jelzést adhatott Tajvan ügyében (amit a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb kérdésének titulált). De valójában inkább a szimbolikára, mint a tartalomra került a hangsúly.

Putyin huszonötödszörre

Vlagyimir Putyin kedd este érkezik Pekingbe a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott kétnapos látogatásra. A május 19–20-ra tervezett randevú egy éven belül a második találkozó a kínai és az orosz diktátor között, legutóbb tavaly szeptemberben sutyorogtak együtt arról, hogy akár 150 évig is lehet élni. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója a rezsim számára is érezhetően csökkentette Moszkva mozgásterét, és a nyugati szankciók miatt kereskedelmi szempontból (is) erősen függővé tette Pekingtől.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő arról beszélt, hogy „nagyon komoly várakozással” tekintenek a látogatásra, és a két ország kiváltságos és stratégiai partnerségének előmozdítását emlegette.

Putyin, Hszi, Kim Dzsingun és a hátsó sorban kutyagoló Szijjátó Péter
Fotó: SHEN HONG/Xinhua via AFP

Az elemzők azt várják, hogy Putyin biztosítékot fog kérni arra, hogy Kína és Washington közötti kapcsolatok bárminemű esetleges javulása sem változtatja meg azt a „stratégiai háromszöget”, amelynek köszönhetően Kína és Oroszország szorosabb kapcsolatban áll egymással, mint bármelyikük az Egyesült Államokkal.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld csúcstalálkozó hormuzi-szoros Egyesült Államok energetikai együttműködés orosz-kínai kapcsolatok szibéria ereje Donald Trump kína Hszi Csin-ping vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

Nem történt nagy áttörés Hszi és Trump találkozóján, de legalább beszélnek egymással

Csaknem egy évtized után látogatott újra amerikai elnök Kínába, vajon mire jutottak egymással?

Inkei Bence
külföld

Több ezer anyag szivárgott ki a hszincsiangi koncentrációs táborokról, ahova az ujgurokat vitték

Sokukat „nem közölt” okok miatt vették őrizetbe, másokat hosszú börtönbüntetésre ítéltek „bűncselekményekért”, amik magukban foglalják a muszlim többségű országokba utazást, a szakállnövesztést és a rokonságot „erős vallási beállítottságú” emberrel. Utóbbi lehet az is, aki nem hajlandó inni és dohányozni.

Herczeg Márk
terror

Putyin és Hszi arról beszélgettek, hogy egy 70 éves ember még gyerek, és folyamatos szervátültetésekkel akár örökké is lehet élni

Kevés dolog hiányzik jobban a világnak, mint egy örökké élő Vlagyimir Putyin.

Rovó Attila
külföld

Nyílméregbéka mérgével ölték meg Navalnijt a börtönben, jelentette be az özvegye

Megtalálták a ritka, igen erős méreg nyomait Navalnij testén. Az özvegye jelentette be.

Szily László
bűnügy