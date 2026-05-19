Négy nappal Trump után Vlagyimir Putyin huszonötödik kínai látogatására érkezik Pekingbe

Trump és Putyin egymást követő látogatása Kínában kiváló lehetőséget ad Hszi Csin-pingnek, hogy a globális diplomácia origójának láttassa országát.

Trump látogatása látványos volt, de átütő konkrétumoktól mentes.

Putyiné a várakozások szerint energetikai kérdésekre fog fókuszálni.

Az orosz elnök látogatásának időzítésével Hszi egyértelművé tette, hogy még ha sikerül is stabilizálnia a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, az nem fogja veszélyeztetni a Putyinnal való „korlátlok nélküli” partnerségét.

Nem porosodott sokáig a vörös szőnyeg Pekingben: alig négy nappal Donald Trump kínai látogatása után a kínai elnök már Vlagyimir Putyint fogadta, aki huszonötödszörre érkezett Kínába.

Trump látogatása nem váltotta meg a világot, sok elemző szerint a pekingi csúcstalálkozó legnagyobb eredménye az volt, hogy egyáltalán létrejött, igaz, nem is övezték egetrengető elvárások. Az amerikai–kínai kapcsolatokat megnehezítő néhány komolyabb strukturális kérdés – a kínai ipar állami támogatása és Peking egyre agresszívabb katonai jelenléte az Indiai-óceáni térségben – nem is került fel a találkozó napirendjére.

Bár a Trump-Hszi csúcstalálkozón – legalábbis amennyire jelenleg tudjuk – nem születtek jelentős eredmények, pompában és díszletekben nem volt hiány: a katonai parádétól a sikoltozó gyerekek tömegén át a Trump tiszteletére YMCA-t muzsikáló Népi Felszabadító Hadsereg zenekaráig a kínaiak mindent bevetettek, hogy Trump különlegesen sajátos ízlésének megfeleljen a műsor. Végső soron pedig a stabil „semmi extrát” mindkét vezető győzelemként tudta interpretálni. Trump új kereskedelmi eredményekkel dicsekedhet, miszerint Kína több repülőgépet, mezőgazdasági és energetikai terméket vásárol. Hszi pedig a maga szempontjából jelzést adhatott Tajvan ügyében (amit a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb kérdésének titulált). De valójában inkább a szimbolikára, mint a tartalomra került a hangsúly.

Putyin huszonötödszörre

Vlagyimir Putyin kedd este érkezik Pekingbe a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott kétnapos látogatásra. A május 19–20-ra tervezett randevú egy éven belül a második találkozó a kínai és az orosz diktátor között, legutóbb tavaly szeptemberben sutyorogtak együtt arról, hogy akár 150 évig is lehet élni. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója a rezsim számára is érezhetően csökkentette Moszkva mozgásterét, és a nyugati szankciók miatt kereskedelmi szempontból (is) erősen függővé tette Pekingtől.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő arról beszélt, hogy „nagyon komoly várakozással” tekintenek a látogatásra, és a két ország kiváltságos és stratégiai partnerségének előmozdítását emlegette.

Putyin, Hszi, Kim Dzsingun és a hátsó sorban kutyagoló Szijjátó Péter

Az elemzők azt várják, hogy Putyin biztosítékot fog kérni arra, hogy Kína és Washington közötti kapcsolatok bárminemű esetleges javulása sem változtatja meg azt a „stratégiai háromszöget”, amelynek köszönhetően Kína és Oroszország szorosabb kapcsolatban áll egymással, mint bármelyikük az Egyesült Államokkal.