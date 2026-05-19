Négy nappal Trump után Vlagyimir Putyin huszonötödik kínai látogatására érkezik Pekingbe

Nem porosodott sokáig a vörös szőnyeg Pekingben: alig négy nappal Donald Trump kínai látogatása után a kínai elnök már Vlagyimir Putyint fogadta, aki huszonötödszörre érkezett Kínába.
Trump látogatása nem váltotta meg a világot, sok elemző szerint a pekingi csúcstalálkozó legnagyobb eredménye az volt, hogy egyáltalán létrejött, igaz, nem is övezték egetrengető elvárások. Az amerikai–kínai kapcsolatokat megnehezítő néhány komolyabb strukturális kérdés – a kínai ipar állami támogatása és Peking egyre agresszívabb katonai jelenléte az Indiai-óceáni térségben – nem is került fel a találkozó napirendjére.
Bár a Trump-Hszi csúcstalálkozón – legalábbis amennyire jelenleg tudjuk – nem születtek jelentős eredmények, pompában és díszletekben nem volt hiány: a katonai parádétól a sikoltozó gyerekek tömegén át a Trump tiszteletére YMCA-t muzsikáló Népi Felszabadító Hadsereg zenekaráig a kínaiak mindent bevetettek, hogy Trump különlegesen sajátos ízlésének megfeleljen a műsor. Végső soron pedig a stabil „semmi extrát” mindkét vezető győzelemként tudta interpretálni. Trump új kereskedelmi eredményekkel dicsekedhet, miszerint Kína több repülőgépet, mezőgazdasági és energetikai terméket vásárol. Hszi pedig a maga szempontjából jelzést adhatott Tajvan ügyében (amit a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb kérdésének titulált). De valójában inkább a szimbolikára, mint a tartalomra került a hangsúly.
Vlagyimir Putyin kedd este érkezik Pekingbe a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott kétnapos látogatásra. A május 19–20-ra tervezett randevú egy éven belül a második találkozó a kínai és az orosz diktátor között, legutóbb tavaly szeptemberben sutyorogtak együtt arról, hogy akár 150 évig is lehet élni. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója a rezsim számára is érezhetően csökkentette Moszkva mozgásterét, és a nyugati szankciók miatt kereskedelmi szempontból (is) erősen függővé tette Pekingtől.
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő arról beszélt, hogy „nagyon komoly várakozással” tekintenek a látogatásra, és a két ország kiváltságos és stratégiai partnerségének előmozdítását emlegette.
Az elemzők azt várják, hogy Putyin biztosítékot fog kérni arra, hogy Kína és Washington közötti kapcsolatok bárminemű esetleges javulása sem változtatja meg azt a „stratégiai háromszöget”, amelynek köszönhetően Kína és Oroszország szorosabb kapcsolatban áll egymással, mint bármelyikük az Egyesült Államokkal.
