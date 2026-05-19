Terézvárosban jogi kiskapukon keresztül megy tovább az airbnb-zés

Bár Terézváros önkormányzata egy népszavazás után ellehetetlenítette a rövid távú lakáskiadását – azaz az airbnbzést –, a Telex cikke szerint néhány tulajdonos talált egy jogi kiskaput, amin keresztül továbbra is ki tudják adni az ingatlanjaikat a pár napra bérlőknek.

Frissítés (12:35): Az önkormányzat kommunikációs vezetője cikkünkre reagálva arról írt, hogy valójában nem megy tovább az airbnbzés, hiszen az a rövid távú lakáskiadás jelenti a köznyelvben, amit ellehetetlenítettek. Hozzáteszi továbbá, hogy 600 magánszálláshely szűnt meg a jogszabály módosítás hatására, miközben a cikkben említett módszerrel (ami az önkormányzat szerint nem értelmezhető jogi kiskapuként) ehhez mérve nem sokan éltek. „Ez azt jelenti, hogy a cikk állításával ellentétben egyáltalán nem hiába hozta meg a lakosság a tiltásról szóló döntést” – írják, mi pedig cikkünk kezdőmondatában a „hiába” szót „bár”-ra cseréltük.

Soproni Tamás polgármester szerint a népszavazáskor sokan félreértették, hogy minek a szabályozására és hogyan van jogköre az önkormányzatnak. Az előző kormány ugyanis csak annyit engedélyezett a településeknek, hogy a magánszálláshelyeknél és egyéb szálláshelyeknél korlátozzák a kiadható napok számát – a népszavazáson ezt a számot vitték le nullára. A döntést többen kritizálták, a Kúria is vizsgálta, de végül január 1-jével gond nélkül hatályba lépett.

Csakhogy a lap egyik olvasója, egy Podmaniczky utcai társasház lakója arra lett figyelmes, hogy két eddigi airbnb továbbra is gond nélkül üzemel. A társasház lakói szerint rendszeresek a problémák az elsősorban bulituristákra szabott lakások vendégeivel. A lakások tulajdonosa úgy tudta továbbüzemeltetni a lakásokat, hogy azokat közösségi szálláshellyé nyilváníttatta, amire már nem vonatkozik az önkormányzati nullanapos korlátozás.

A korábban airbnb-ként használt lakások nem mindegyike alkalmas arra, hogy közösségi szálláshellyé nyilvánítsák: a minimumkövetelmény az ágyanként legalább 4 négyzetméter alapterület vagy személyenként 5 köbméter légtér, illetve a 24 órás recepció fenntartása.

Az önkormányzat szerint a kerületben idén összesen 43 szálloda van, amiből 4 idei engedélyezésű. Panzióból 25-ből 15-et engedélyeztek idén, míg 17 közösségi szálláshelyből idén 6-ot engedélyeztek. A lap megjegyezi, hogy a népszavazás után akár már tavaly is lehettek airbnb-k, amik átálltak másik működésre.

Soproni azt mondta, tudnak a jelenségről, de mivel a tulajdonosok megfelelnek a követelményeknek, az önkormányzatnak nincs mozgástere. A polgármester kezdeményezné az új kormánynál, hogy vizsgálják felül az önkormányzatok jogköreit – a részéről örülne, ha ezekre a szálláshelytípusokra is kiterjednének. Amíg ez nem történik meg, addig a lakók a rendőrséghez tudnak fordulni, ha szabálytalanságot tapasztalnak, vagy hangoskodó turisták zavarnák őket.