Vitézy Dávid kirúgta a MÁV vezérigazgató-helyettesét

A HVG azt írja, hogy a közlekedési és beruházási miniszter felmentette Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét.
Vitézy Dávid pénteken azt mondta az ATV-ben:
„Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben.”
Dányi Gábor Lázár János régi beosztottja volt: 2024. január 1. óta töltötte be a posztját, előtte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként, a szaktárca és a Miniszterelnökség helyettes államtitkáraként dolgozott, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. igazgatóságának elnöke volt.
Vitézy azt is bejelentette, hogy 10 InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól:
„Az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.
A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. Ezért azonnal lépnünk kellett, és a legjobb gyors megoldás az volt, hogy a nyári szezonra tíz InterCity-kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB. Ez persze nem oldja meg a magyar vasút minden problémáját, de a következő hónapokban életmentő lehet. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdenünk, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta.
Az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat a korábbi kormányzathoz képest, hiszen - mint emlékezhetünk rá - Lázár János mindent megtett azért, hogy a lehető legrosszabb viszony alakuljon ki az osztrákokkal. 2023 novemberében azonnali hatállyal menesztette a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) osztrák vezérigazgató-helyettesét, és megpróbálta az osztrákokat kitolni a GYSEV-ből, amire válaszul az osztrák állam beperelte a magyar felet.
Az elmúlt években gyakorlatilag beszélőviszony sem volt a két fél között. Ezt sikerült most néhány hét alatt annyira helyreállítani, hogy már ilyen megállapodások megkötése is lehetővé vált. Ez az eset is azt bizonyítja, hogy ha nem hatalmi arroganciával és gőggel közelítünk minden kérdéshez, hanem az együttműködés és a megoldás szándékával, akkor gyorsan lehet érdemi eredményeket elérni.
Ezért is látogatunk a héten Magyar Péterrel és a kormány több tagjával Bécsbe, hogy ennél még nagyobb és fontosabb ügyekben is új alapokra helyezzük a kétoldalú kapcsolatokat.”