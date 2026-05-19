Vitézy Dávid kirúgta a MÁV vezérigazgató-helyettesét

A HVG azt írja, hogy a közlekedési és beruházási miniszter felmentette Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét.

Vitézy Dávid pénteken azt mondta az ATV-ben:

„Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben.”

Vitézy Dávid a Fővárosi Közgyűlésben 2024. december 18-án.

Dányi Gábor Lázár János régi beosztottja volt: 2024. január 1. óta töltötte be a posztját, előtte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyetteseként, a szaktárca és a Miniszterelnökség helyettes államtitkáraként dolgozott, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszteri biztosa, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. igazgatóságának elnöke volt.

10 InterCity kocsi az osztrákoktól

Vitézy azt is bejelentette, hogy 10 InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól: