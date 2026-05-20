Formálódik a Tisza legambiciózusabb projektje: soha nem látott intézményi újításokkal ültetnék asztalhoz a társadalmat

A kormányzásra készülő Tiszában a nyilvánosság előtt és egészen május első napjaiig a színfalak mögött párhuzamosan zajlott egy fontos projekt. A párton belül egyetértés van abban, hogy a választási siker egyik legfontosabb összetevője a Tisza Szigetek hálózata volt, amelyen keresztül több tízezer ember ingyenmunkáját tudták becsatornázni a kampányba. A Sziget tagok önkénteskedtek, tűzifát osztottak, kopogtattak, pultoztak, eseményeket szerveztek, a párt számos megválasztott képviselője és prominens politikusa közülük került ki. Ezen a hálózaton keresztül tömegek vettek részt a politika alakításában, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt.
Mindeközben egy szűk csapat a Szigetek megalakulásától dolgozott azon, hogyan lehet ezt a példátlan társadalmi részvételt az esetleges kormányváltás után kiszélesíteni, és kiemelni a pártpolitikai keretek közül. A kitűzött cél nem kevesebb, mint a magyar demokrácia gyökeres megújítása – az ambíció és az idealizmus különben sem idegen attól a politikai mozgalomtól, amely az alapításától a rendszerváltás ígéretével kampányolt.
Május 2-án Magyar Péter bejelentette, hogy felkérte a Tisza egyik alelnökét, Radnai Márkot az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak.
Egyúttal azt is közölte, hogy a Tisza-kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet (MEMI). Az intézet a párt egyik szlogenjéből kölcsönzi a nevét, és komoly jogosítványokat kapna a törvénykezés és a kormányzás alakítására azok alapján a háttéranyagok alapján, amelyeket a 444 látott. Az intézet céljait és működését felvázoló belső dokumentumok, kutatások és háttérbeszélgetések alapján mutatjuk be, hogyan tervezi az új kormány a társadalmat, valamint a szakmai és civil szervezeteket bevonni a kormányzásba.
Az általunk látott, „demokratikus megújulási folyamat” néven futó vázlatos stratégia szerint a cél nem pusztán új törvények megalkotása, hanem egy olyan működési modell kialakítása, amely „átlátható, elszámoltatható, szakmailag megalapozott, és érdemben bevonja az embereket a közügyek alakításába”.
Ennek érdekében jön létre az új intézményi és koordinációs rendszer, amelynek négy fő eleme van:
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?