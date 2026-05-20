Pintér Bence: Milliókat vittek haza a győri fideszes médiánál dolgozó fideszes rokonok

Ahogy arról kedden beszámoltunk, megszűnik Győr médiacentruma, a Győr Plusz Média Zrt., ezzel együtt pedig a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Hetilap és a Győrplusz.hu weboldal is. Most Pintér Bence, Győr városának polgármestere közzétette a Facebookon, hogy az erősen fideszes propagandát toló vidéki médiacentrumban hány milliók röpködtek a fideszes képviselők rokonainak újságírás, szerkesztés vagy épp rendezvényszervezés címen.
Pintér Bence szerint ez csak néhány példa a sok közül. A választási kampány közeledtével ugyanis a belső és külső munkatársak száma elérte a 72 főt, 2025-ben összesen 93 főt foglalkoztattak.
„Beszélhetnénk még a Fidelitas korábbi megyei elnökeként tevékenykedő, Győr Plusz vezérigazgatónak kinevezett Tóth Rebeka havi bruttó 2 millió forintos fizetéséről is (akinek kinevezésekor testvére volt a felügyelőbizottság tagja), vagy a vele együtt érkező Holló Bernadett hírcentrum főszerkesztő havi bruttó 2,5 millió forintos fizetéséről és a szolgálati autójáról” - írja Pintér a bejegyzésében.
Mindennek fényében érdekes, hogy a társaság egyébként azért szűnik meg, mert „gyakorlatilag fizetésképtelenné” vált a polgármester szerint. A napokban nyilvánossá vált 2025. évi gazdasági beszámoló szerint csak 2025-ben 335 millió forint kölcsönt kapott a Zrt. a Győr-Szoltól, az önkormányzati anyacégétől; ezen felül pedig 330 milliós mínuszt is felhalmoztak.
„Röviden: csak 2025-ben 665 millió forint plusz terhet róttak a városra, a győriekre. Az elmúlt években pedig 1 milliárd forintot is meghaladó pénzügyi támogatásban részesültek; a fideszes közgyűlési többség pedig még az önkormányzat hirdetőfelületeit is átadta a propagandalapnak ingyen, hasznosításra; ezek is évente több százmillió forint bevételt termeltek. Mindezek ellenére most a csőd szélére kerültek” - írja Pintér.