Pintér Bence: Milliókat vittek haza a győri fideszes médiánál dolgozó fideszes rokonok

Ahogy arról kedden beszámoltunk, megszűnik Győr médiacentruma, a Győr Plusz Média Zrt., ezzel együtt pedig a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Hetilap és a Győrplusz.hu weboldal is. Most Pintér Bence, Győr városának polgármestere közzétette a Facebookon, hogy az erősen fideszes propagandát toló vidéki médiacentrumban hány milliók röpködtek a fideszes képviselők rokonainak újságírás, szerkesztés vagy épp rendezvényszervezés címen.

Egykori fideszes polgármesteri biztos: 24,6 millió Ft, korlátlan használatú szolgálati autó, havi 150 liter benzin a cég pénzén, neki ingyen (2021.05.01–2024.09.30.) – munkaszerződés „újságíró, szerkesztő”.

Fideszes önkormányzati képviselő felesége: 20,688 millió Ft (2021.02.01–2025.12.31.) – orvosi cikkeket jelentetett meg a hetilapban, több is megbukott a plágiumkeresőn, cikkei egy részét többek között a webbeteg.hu, az egeszsegter.hu, a szegedma.hu és semmeilweis.hu honlapokról másolta; volt, ahol Pintérék 94%-os egyezést találtak,

Fideszes önkormányzati képviselő lánya: 11,925 millió Ft (2023.05.01–2023.12.31. és 2023.06.01–2023.10.31.) – két megbízási szerződés „rendezvényszervezés, moderálás; kreatív szerkesztés” + nettó 1,8 millió Ft (2022.09.01–2023.05.31.) – megbízási szerződés „rendezvényszervezés, moderálás”.

Kecskés Cordula: 1,3 millió Ft (2026.01.08–2026.05.20.) - megbízási szerződés, „közösségi média menedzser”, furcsa, hogy eközben Fekete Dávid fideszes országgyűlési képviselőjelölt közösségi médiáját is menedzselte.

Kohán Mátyás, a Mandiner szerzője: nettó 1,14 millió Ft (2023, 2024: 11 adásnap) – három megbízási szerződés, „politikai elemző, szakértő vendég; műsorvezető”, 6-szor adásnaponként 90 ezer forintot, 5-ször adásnaponként 120 ezer forintot kapott, a szerződés szerint kifizetett 11 adásnapból csak 7 adást találtak Pintérék, ezek 26-34 perces műsorok, Youtube-on az átlagos nézőszámuk 104, nagyjából Youtube-nézőnként kapott ezer forintot.

Pintér Bence szerint ez csak néhány példa a sok közül. A választási kampány közeledtével ugyanis a belső és külső munkatársak száma elérte a 72 főt, 2025-ben összesen 93 főt foglalkoztattak.

„Beszélhetnénk még a Fidelitas korábbi megyei elnökeként tevékenykedő, Győr Plusz vezérigazgatónak kinevezett Tóth Rebeka havi bruttó 2 millió forintos fizetéséről is (akinek kinevezésekor testvére volt a felügyelőbizottság tagja), vagy a vele együtt érkező Holló Bernadett hírcentrum főszerkesztő havi bruttó 2,5 millió forintos fizetéséről és a szolgálati autójáról” - írja Pintér a bejegyzésében.

Mindennek fényében érdekes, hogy a társaság egyébként azért szűnik meg, mert „gyakorlatilag fizetésképtelenné” vált a polgármester szerint. A napokban nyilvánossá vált 2025. évi gazdasági beszámoló szerint csak 2025-ben 335 millió forint kölcsönt kapott a Zrt. a Győr-Szoltól, az önkormányzati anyacégétől; ezen felül pedig 330 milliós mínuszt is felhalmoztak.

„Röviden: csak 2025-ben 665 millió forint plusz terhet róttak a városra, a győriekre. Az elmúlt években pedig 1 milliárd forintot is meghaladó pénzügyi támogatásban részesültek; a fideszes közgyűlési többség pedig még az önkormányzat hirdetőfelületeit is átadta a propagandalapnak ingyen, hasznosításra; ezek is évente több százmillió forint bevételt termeltek. Mindezek ellenére most a csőd szélére kerültek” - írja Pintér.