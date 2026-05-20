Putyin: Moszkva és Peking kapcsolatai példátlanul magas szintre jutottak

Hszi Csin-ping kínai elnök szerda reggel – néhány nappal Donald Trump pekingi látogatása után – ünnepélyes keretek között fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt Pekingben, a Nép Nagy Csarnokában.

Hszi a találkozó nyitóbeszédében azt mondta Putyinnak, hogy a két országnak támogatnia kell egymást a fejlődésben és a megújulásban. Szerinte Kínának és Oroszországnak elő kell mozdítania egy igazságosabb és észszerűbb globális rendszer kiépítését. Hozzátette, hogy a kínai–orosz kapcsolatok azért jutottak erre a szintre, mert a két ország el tudta mélyíteni a kölcsönös politikai bizalmat és a stratégiai együttműködést.

Hszi a közel-keleti harcok mielőbbi leállítását is sürgette. Azt mondta, a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet a háború és a béke közötti fordulóponthoz érkezett, ezért a teljes tűzszünet halaszthatatlan, az újabb harcok kirobbanása pedig elfogadhatatlan. A kínai elnök szerint a tárgyalásos rendezés különösen fontos, a konfliktus mielőbbi lezárása pedig hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásának, az ellátási láncok zavartalan működésének és a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához.

A találkozó elején Putyin arról beszélt, hogy Moszkva és Peking kapcsolatai „példátlanul magas szintre” jutottak. Szerinte a két ország gazdasági kapcsolatai jó dinamikát mutatnak, és hozzájárulnak a globális stabilitáshoz. Putyin jelezte, Oroszország a közel-keleti válság közepette is megbízható energiaszállító marad, továbbá meghívta a kínai elnököt Moszkvába.

A két vezető a nap folyamán később részt vesz egy hivatalos aláírási ceremónián, egy oktatási kezdeményezéseket bemutató eseményen, majd a programot egy teaszertartással zárják.

A mostani egy éven belül a második találkozó a kínai és az orosz diktátor között, legutóbb tavaly szeptemberben sutyorogtak együtt arról, hogy akár 150 évig is lehet élni. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója a rezsim számára is érezhetően csökkentette Moszkva mozgásterét, és a nyugati szankciók miatt kereskedelmi szempontból (is) erősen függővé tette Pekingtől. Ahogy azt írtuk is a 444-en, az orosz elnök látogatásának időzítésével Hszi egyértelművé tette, hogy még ha sikerül is stabilizálnia a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, az nem fogja veszélyeztetni a Putyinnal való „korlátok nélküli” partnerségét. (MTI, Reuters, Guardian)

