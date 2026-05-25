Lezárták Kelenföld vasútállomást, miután kigyulladt egy villanymozdony

Kigyulladt egy villanymozdony Kelenföld vasútállomáson, ezért teljesen lezárták az állomást – derül ki Vitézy Dávid közlekedési miniszter Facebook-posztjából.

A miniszter szerint egy 27 éves mozdony gyulladt ki, amit még a Lázár János-vezette minisztérium bérelt ki. Személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem lezárta az állomás területét.

„Az oltás jelenleg is zajlik, bízom benne, hogy belátható időn belül újraindulhat a forgalom. A győri fővonalon a forgalom kb. 25 perc fennakadás után újraindult, a balatoni és pécsi vonalon még tart az oltás idejére elrendelt áramtalanítás” – írta Vitézy.

A jármű először erősen füstölt, ezért poroltókkal próbálták megfékezni. Ez hatástalan volt, így helyszínre riasztották a por-hab konténert, jelenleg azzal oltanak az egységek – írta közleményében a katasztrófavédelem.

Vitézy arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére, és az utasok folyamatos tájékoztatására. Emellett arra kérte a MÁV-ot, hogy ismét legyenek nyilvánosak a vonatjáratok pozíciói.



„A leköszönt, előző kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya ilyenkor bosszulja meg magát igazán. A mi feladatunk most a szó szerinti tűzoltás és a MÁV működésének biztonságos fenntartása mellett az, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk, és a vasútfejlesztéseket és járműbeszerzéseket újraindítsuk. A munkatársaimmal a minisztérium megalakulása óta, jelenleg is ezen dolgozunk” – zárta a posztját.