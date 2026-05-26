Az oroszok újabb támadásokkal fenyegetik Kijevet, egyben távozásra szólították fel a külföldieket

Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy újabb támadások sorozatát indítja Kijev ellen. Napokkal azután, hogy a háború kezdete óta az egyik legnagyobb támadást hajtották végre az ukrán főváros ellen. A BBC azt írja, a fenyegetés szerint a támadások célpontjai a „döntéshozatali központok és parancsnokságok”, valamint a városban található dróngyártó létesítmények lesznek. Az oroszok a fenyegetéssel együtt felszólította a külföldi állapolgárokat és a diplomatákat, hogy „a lehető leghamarabb” hagyják el Kijevet.

Fotó: ARIF MURAT KAYACAN/Anadolu via AFP

Ukrajna Oroszország fenyegetését „szégyenteljes zsarolásnak” nevezte, mert ezzel „gyakorlatilag beismerik, hogy támadásaik többek között a külföldi diplomáciai testület megfélemlítését célozzák”.

Az oroszok szombat éjszakai nagyszabású támadásaiban négy ember halt meg és körülbelül 100 ember sebesült meg, a város minden kerületét bombázták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint.

Hétfő este Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon sürgette Marco Rubio amerikai külügyminisztert, hogy evakuálja az amerikai diplomatákat Kijevből.

Rubio a telefonhívás után annyit közölt, az Ukrajna vagy Oroszország részéről indított súlyos támadások „emlékeztetnek arra, miért is olyan szörnyű ez a háború”, és „ennek véget kell vetni”.

(BBC)