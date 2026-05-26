Magántőkealapoktól a TEK-ig: több felülvizsgálatot is elrendelt a Magyar-kormány

Több kormányhatározat is megjelent a kedd esti Magyar Közlönyben, amelyben bizonyos területek vagy épp szervezetek, intézmények – olykor soron kívüli, sürgős – felülvizsgálatát rendelte el a Magyar Péter vezette kormány.

Sürgős, soron kívüli felülvizsgálatot rendeltek el Magyarék a magántőkealapokkal és az agrárkamarával kapcsolatban. A magántőkealapokkal kapcsolatos kormányhatározat szerint a vonatkozó jogszabályok és a magántőkealapok működésének teljes körű és soron kívüli felülvizsgálata „a tényleges tulajdonosi viszonyok átláthatóságának megteremtése érdekében” szükséges. A soron kívüliség talán nem véletlen, hiszen egy hatályos jogszabály alapján egyébként idén július 1-től ki kell derülnie annak, hogy kik a magántőkealapok végső haszonszerzői.

Az egyik kormányhatározattal az „oktatásfinanszírozás átláthatóvá” tétele érdekében a kormány elrendelte a Klebelsberg Központ és tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Ez alatt a központ belső szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogköreit, gazdálkodását is felül kell vizsgálnia az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Ki kell térnie arra is a vizsgálat során, hogy mennyire indokolt a középirányító szerv fenntartása.

Egy másik határozattal a Terrorelhárítási Központ tevékenységének felülvizsgálatát rendelte el a kormány, mivel szeretné megteremteni „a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátást”. A Magyar Közlönyben egyébként megjelent az a határozat is, amivel május 27-i hatállyal Magyar Péter kirúgja a TEK főigazgatóját, Hajdu Jánost.

A kormány elrendelte, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter a kormányhivatalok által 2021. január 1. napját követően engedélyezett egyes ipari beruházások engedélyezési folyamatát vizsgálja felül, és az esetlegesen feltárt jogsértéseket és mulasztásokat orvosolja a rendelkezésre álló jogkövetkezmények alkalmazásával.

És elrendelték a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát és a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is.