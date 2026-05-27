24.hu: Balásy Gyula nem tud fizetni, a Bajnokok Ligája-döntő lebonyolítása is veszélybe kerülhet

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge csoportot érintő NAV-eljárás és a cégek bankszámláinak befagyasztása érinti a május 30-ai budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő lebonyolítását is – értesült a 24.hu. A lap szerint bár néhány hete a cégcsoport még arról tájékoztatta az Indexet, hogy a BL-döntőhöz kapcsolódó munkák rendben zajlanak, a 24.hu úgy tudja, ez mára megváltozott, ugyanis a Lounge-nak mintegy 300 millió forintot kellene azonnal kifizetnie az alvállalkozók felé.

Mindezt a csoport is megerősítette érdeklődésükre.

Balásy cégcsoportja elismerte, a 300 milliós összeg nagyságrendileg helytálló, és ha ezt nem tudják rövid időn belül rendezni, az esemény lebonyolítása valóban veszélybe kerülhet. Azt írták, több szolgáltató és alvállalkozó már jelezte, hogy előzetes vagy részleges előrefizetés hiányában nem vállalja a munkát. Balásyék szerint ezek közt létfontosságú szolgáltatás is van.

Egyebek közt a sztárfellépő, Sigala gázsijára sincs meg a szükséges 50 millió forint. A zenész a Bajnokok Fesztivál egyik fő fellépője, aki a tervek szerint május 29-én, péntek este adna koncertet a Hősök terén. Erről külön megkérdezte a 24.hu a Lounge-ot, hogy eljön-e Sigala, ha nem tudják kifizetni előre a díját, de nem válaszoltak.

Balásy Gyula Fotó: Kontroll/Youtube

A lap úgy tudja, felmerült, hogy a cégcsoport vagyonfelügyelő bevonását kezdeményezi a megoldás érdekében. Erre vonatkozóan most annyit ismertek el, hogy valóban kértek állami segítséget. Azt írták, „bármilyen megoldásban partnerek lennének”.

Balásy Gyula érzelmes interjút adott a Kontrollnak május elején. Az állami megrendelésekből meggazdagodott médiavállalkozó bejelentette, felajánlja a több száz milliárd forintot érő cégeit az államnak, miután cége bankszámláit váratlanul és minden előzetes bejelentés nélkül befagyasztották.

Balásy cégei, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek a vagyonát a tavaly májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 79 milliárd forintra becsülte. Ebből többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villára és óceánra néző penthouse-ra is futotta Miami Beachen.

Balásy Gyula cégei ellen az ügyészség 2024 április elején rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak.