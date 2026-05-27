Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után

„Befejeződött a május 22-ei robbanásban megsérült Olefin-1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt is. A Mol megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogén-mentesítése továbbra is folyamatban van” – olvasható a Mol lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Az olajmulti közlése szerint a helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését elindítják.

A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem.

A Mol a közleményben kitért arra is, hogy a múlt heti robbanásban megsérült munkások állapota javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak.

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, emelte ki ezúttal is a vállalat.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek.