Hont András azt kéri, ne tőle kérdezzék, hogy egy Fidesz-szimpatizáns milliárdos miért őt találta meg félmilliárd forint támogatással

A múlt héten többek között mi is megírtuk, hogy Hont András cége tavaly valahonnan kapott félmilliárd forintot, és ebből működik a 2024 végén elindított Ötmédia, ami az ország egyik legszórakoztatóbb közéleti vitaműsorából, az ATV Öt című tévéműsorából kifejlődött ot.hu-t készíti.

Hont András akkor azt mondta, a félmilliárd támogatóktól származik, többen adtak pénzt a projektre, „a magyar állam és Mészáros Lőrinc nincs köztük”, viszont „magyar vállalkozók nem feltétlenül akarják, hogy velem emlegessék együtt”.

Az Öt keddi, évadzáró adásának elején Hont András néhány percben beszélt az ügyről:

Hont azt mondta, Magyar Péter 2024-es színre lépése után „egészen módszeres kiszorítás kezdődött a mainstream magyar médiában, a független magyar médiában mindazokat illetően, akik kritikusak voltak akár Magyar Péterrel, akár úgy általában a média működésével szemben”. Példaként azt hozta, hogy emberek tömegével szóltak, hogy nem adják az adójuk 1%-át az Átlátszónak, amíg ott publikál Hont András, de 2024-ben publikálhatott utoljára Schiffer András is a mainstream sajtóban, illetve Ceglédi Zoltánnak is megszűnt egy elemzőműsora.

Ebben a helyzetben 2024 végén „kvázi garázscégként”, illetve annyiban nem, hogy „két másik médiacéggel partnerségben” indították el műsorukat. (Ez a Németh Sándor-féle ATV és a Vaszily Miklós-féle, Mészáros Lőrinc pénzén eltartott Index.) Hont szerint amikor elindultak, és lenyilatkozta, hogy szeretnének majd videós tartalmakat is, többen megkeresték, hogy segítenének ebben, felgyorsítanák a folyamatot. Ehhez kikötése volt, hogy ne szóljanak bele az ő és a szerkesztők munkájába, és se az állam, se Mészáros Lőrinc pénze ne legyen benne.

A támogatóiról azt mondta:

„Nyilvánvalóan olyanok találtak meg az előzmények ismeretében, akiknek tetszett az, hogy az időközben miniszterelnökké vált ellenzéki vezető velünk, velem gonoszkodik, és nyilvánvalóan olyanok, akiknek kifejezetten tetszett az, hogy a mainstream médiával folyamatosan háborúban állunk, vagy valamiféle kritikáink vannak.”

Hont András szerint elsősorban nem róla van szó, hanem az 50-70 fős alkotóközösségéről. (A Hont 100 százalékos tulajdonában álló Öt-kontent Kft. árbevétele tavaly csak 3 millió forint volt, de 500 001 000 forint volt az egyéb bevétele.) Hont így folytatta:

„Azt ne tőlem kérdezzék, hogy ha mondjuk tehetős, Fidesszel szimpatizáló milliárdos vagy üzletember miért engem talál meg, és miért nem az irdatlan pénzekből felépített NER-médiát meg NER-szellemi hátországot, amelyről most derül ki, hogy mennyire használható – semennyire.”

Ugyanebben a stúdióban hasonlóan magyarázkodott az Öt másik alapítója, Ceglédi Zoltán – aki a választás után bejelentette, hogy egy időre visszavonul, és baristának áll –, miután 2020 őszén megírtuk, hogy a magát pártfüggetlennek mondó publicista-elemző a momentumos EP-képviselő, Donáth Anna asszisztenseként kapott fizetést.