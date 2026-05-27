Újra elérhető a vonatinformációs rendszer, ahol az összes Magyarországon közlekedő mozdony látszik

Szerdától újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ! nevű gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG – posztolta a Facebookra Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez az a rendszer, amiben korábban az összes, Magyarországon közlekedő mozdony látszott, még azok is, amiket útközben átszámoztak.

„Elsőre talán túlságosan szakmai hírnek tűnik, pedig gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó: ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Talán emlékeztek rá, hogy Lázár János utasítására, a sorozatos botrányok után, a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat”.

– írta Vitézy. Az átszámozás jelensége a tavalyi pünkösdi hétvége vasúti káoszában jelent meg. Vitézy akkor azt állította, Lázár János közlekedési miniszter utasításba adta, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben. A műveletet két módon hajtották végre. Vagy nem írták ki a MÁV-appban, mikor indult el a késő vonat vagy átszámozták útközben. Az átszámozott vonatokat ugyanis nem mutatja a vonatinformációs rendszer, így azt sem lehet látni, ha késnek. Mivel az EMIG-ben az átszámozott vonatokat is látszódtak, ellenőrizni lehetett, hogy tényleg eltűntek-e késő vonatok a vonatinformációs rendszerből.

A kelenföldi pályaudvaron történtek miatt az idei pünkösdi hétvége sem volt zökkenőmentes a vasúti közlekedésben, erről Vitézy azt írta:

„A legkevésbé sem állítom azt, hogy most hétfőn minden hibátlanul működött, sőt. De a válasz nem a titkolózás, hanem pont az ellenkezője volt, hiszen már tegnap reggel azt kértem a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét”

– írta, hozzátéve, hogy a felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de dolgoznak a nyilvános verzión. „Ez persze csak a kezdet, a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a Vonatinfó helyreállításával, hiszen abban hiszek, hogy az utasokat nem átverni kell, hanem tájékoztatni – akkor is, ha minden működik, és akkor is, ha esetleg előáll egy olyan súlyos probléma, mint két nappal ezelőtt” – zárta a bejegyzését.