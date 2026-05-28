Kátai-Németh Vilmos a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel egyeztetett, miután a rendőrség a telephelyein akciózott

Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert – mondta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, miután a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel egyeztetett szerda este. Kátai-Németh, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem két órán át tárgyalt a 13 megyében 5500 gyerekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MTI-nek azt mondta, az átvilágítás után mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket.

Kátai-Németh azután utazott Szegedre tárgyalni, hogy a rendőrség bejelentette, öt embert elfogtak és gyanúsítottként hallgattak ki fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, és mintegy 120 tanút hallgattak meg fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán indult eljárásban. Mint kiderült, a vizsgálat több intézményre is kiterjedt, több megyében is eljárások indultak, és a nevelőszülői hálózatot is vizsgálták a hatóságok.

Kátai-Németh Vilmos miniszter Fotó: Bankó Gábor/444

Ahogy azt a 444 korábban megírta, az egyik érintett intézmény a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató volt, amely nagy szerepet kapott, amikor 2020-ban az Orbán-kormány elkezdte kiszervezni a gyermekvédelmi rendszereket az egyháznak.

Kothencz János, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója azt mondta, konstruktív és őszinte beszélgetést folytattak a miniszterrel. A gyermekvédelem helyzete mellett szó esett a rendőrség által egy Csongrád vármegyei intézményben történtek miatt indított nyomozásról is. A főigazgató szerint végig kell gondolniuk azt a módszertant, amellyel a gyermekbántalmazási ügyeket vizsgálják. Kothencz szerint arra is törekedni kell, hogy a rendszer érzékenyebb legyen ezekre a témákra, ami szervezeti kultúra kérdése.

Az államtól átvett feladatok esetén a szervezet nagyon sokszor találkozik olyan szemléleti örökséggel, amelyet évről évre alakítani kell, mindenekelőtt a gyerekek érdekében – mondta Kothencz János.

A 2014-ben fideszes jelölt Kothencz állami gondozásban nőtt fel, mégis magasra jutott, és jó politikai kapcsolatai voltak az Orbán-kormányokban. Nem mellesleg Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, Kiss-Rigó László aki alá a Szent Ágota is tartozik, híresen jó kapcsolatokat ápolt az előző kormánnyal. Kiss-Rigó egy 2018-as interjúban – amit először letiltatott, de a Magyar Hang mégis lehozott – azt mondta, erkölcsileg megtisztelő számára, hogy Orbán Viktort támogathatja. Később nyíltan is beállt a Fidesz-KDNP mögé. (2021-ben hosszú cikkben írtunk Kothenczről, a Szent Ágotáról, és arról, mit jelent az egyházi térnyerés a gyerekvédelemben. Itt lehet elolvasni.)