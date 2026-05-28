Navracsics el tudná képzelni miniszterelnök-jelöltként, de Cser-Palkovics nem indul fideszes pozíciókért

„Nem kívánok a Fidesz országos elnöke lenni, és nem kívánok a Fideszben párttisztséget vállalni sem helyi, sem pedig országos szinten”
– mondta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a helyi rádiónak adott interjújában.
Egy nappal korábban a volt fideszes közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor a június 13-án esedékes fideszes tisztújító kongresszus kapcsán beszélt arról egy interjúban, hogy Cser-Palkovics Andrást vagy Gulyás Gergely frakcióvezetőt is el tudná képzelni miniszterelnök-jelöltként 2030-ban.
Az utóbbi években Cser-Palkovics és Navracsics is többször fogalmaztak meg mérsékelt kritikákat a párt működésével szemben, így többször is az úgynevezett „emberarcú” fideszesek közé sorolták őket. A polgármester a választás után az elsők között adott interjút a Fideszből, több ponton kritizálta a pártot. Egy májusi interjúban már arról beszélt, hogy találkozót tartottak polgármesterekkel, Navracsics Tiborral, valamint a választás után szintén önkritikusan fellépő Ferencz Orsolyával – persze rögtön el is utasította a „klikkesedés” vádját.
Csütörtöki interjújában a fideszes karrierjét firtató nézői kérdésekre reagálva Cser-Plakovics azt mondta, „2010 óta, mióta Székesfehérvár polgármestere vagyok, egyértelművé tettem, hogy a város az első”. Majd így folytatta: „Én a fehérvári emberek bizalmából fehérvári polgármesterként fogok dolgozni az elkövetkezendő időszakban.” Kiegészítette még azzal is, hogy semmilyen pozícióért nem indul a tisztújító kongresszuson.
Röviden reagált még a Tisza Párt azon javaslatára is, miszerint csökkentenék a polgármesterek, képviselők és miniszterek fizetését is. Szerinte a politika nem hozhat az alapján döntéseket, hogy mi hangzik jól egy Facebook-posztban. Szerinte nem volna jó, ha a csökkentés a közszféra dolgozóit is érintené.
Hasonló kritikával állt elő szerdán Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, aki szerint tisztességes településvezetőket nem szabad összekeverni a korruptakkal: az egyiknek piaci bért kell adni, a másikat pedig börtönbe kell csukni szerinte. Márki-Zay szerint ha lenyomják a polgármesterek bérét, akkor az önkormányzatban mindenki rosszabbul fog keresni.
Állítja, személyesen beszélt arról Orbán Viktorral, hogy bár a személye fontos a közösség számára, „van egy része az országnak, amely elsősorban miatta utasítja el a Fidesz politikáját”.
Székesfehérvár fideszes polgármestere csatlakozott az utóbbi két napban hirtelen önkritikussá vált kormánypárti politikusok sorához. Szerinte új elnökség kéne a Fidesz élére.
