Magyar Péter: Az orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor

Péntek hajnalban drón csapódott egy tízemeletes lakóház tetejébe románia délkeleti részén, miközben Oroszország újabb támadást indított Ukrajna ellen. Ez az első eset, hogy Romániában egy orosz drón sűrűn lakott területet talált el, és sérüléseket is okozott.

Magyar Péter miniszterelnök Facebookra posztolt közleményében úgy fogalmazott, hogy „a tegnapi orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor”.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Magyar azt írta, Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. Közölte, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, illetve hogy támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását.