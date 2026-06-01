Gulyás Gergely a Tisza tervezett alkotmánymódosításáról: Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a felhatalmazást, amit kapott, rosszra használja

„Méltatlannak tartjuk azt, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul” – kezdi új videóját Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, miután Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotában személyesen is találkozott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, akit tájékoztatott arról, hogy mivel nem mondott le a Magyar Péter által megadott határidőn belül, módosítani fogják az alaptörvényt.

„A Demokráciában, az alkotmányos demokráciában nem képzelhető el az, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak a köztársasági elnöki székből” – mondta videójában Gulyás, aki azzal folytatta, hogy „1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik, ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni”.

Gulyás szerint „ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, ami aláássa a magyar állam méltóságát, ami lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán”.

Magyar Péter már a Tisza Párt választási győzelmének éjszakáján arról beszélt, hogy az államfőnek mennie kell, és ezt a későbbiekben minden szóba jöhető fórumon megismételte, egyre keményedő hangnemben. Azt már a május 13-ai kormányülés szünetében a 444 kérdésére elmondta, ha kell, Alaptörvény-módosítással fogják eltávolítani Sulyokot.

Magyar Péter hétfőn reggel közölte, hogy tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ha nem mond le önként, akkor ma tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és képviselőit a javaslataikról, és haladéktalanul megkezdik „a szükséges eljárásokat”. Elmondta, hogy tájékoztatta Sulyokot arról, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására: „Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi a tekintély védelmében nem ezt az eljárást választjuk”.

Azt mondta, módosítani fogják az alaptörvényt, amihez hozzátette: „De nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni”. Magyar szerint „egy hónapig fog tartani ez a folyamat”.