Orbán kormányával együtt bukott a vajdasági Topolya SC

Az Orbán-kormány alatt számos határon túli klub részesült igen nagy támogatásban, köztük volt a vajdasági Topolya is. A 12 ezres kisváros csapata a szerb első ligában játszott, többnyire az élmezőnyben végzett. A nemzetközi kupákban kétszer is a csoportkörben, illetve a ligaszakaszban játszhatott, egyszer még a tavaszt is megélte. Azt már mondani sem érdemes, hogy a csapatnak új stadionja van, 2021-ben avatták fel.

A sors fintora, hogy ez a kiscsapat éppen azon a tavaszon esett ki a szerb II. ligába, amikor megbukott az Orbán-kormány. A Szabad Magyar Szó szemlézte a szerb nyelvű Mozzart Sport interjúját Zsemberi Jánossal, a klub elnökével.

„Nehezebb lesz a dolgunk, mert Orbánban hatalmas szeretet élt a futball iránt, és ezt egy következő kormánytól már nem várhatjuk el – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi lesz Orbán támogatása nélkül. – A jó kapcsolatoknak köszönhetően valóban hatalmas segítséget kaptunk, de a TSC nem csak ebből élt. Ott a cégem, a szponzorok és a játékosértékesítés. A TSC elért egy olyan szintet, ahol az első csapat a magyar kormány segítsége nélkül is megáll a lábán.”

Orbán és Zsemberi akadémiát avat 2018-ban Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A problémát az évente 3 millió euróba (több mint 1 milliárd forint) kerülő akadémia jelenti, ahol 2250 gyermek futballozik, és nemcsak Topolyán, hanem sok-sok szerbiai településen. A költségvetés kétharmada jött Magyarországról. Az akadémiai gyerekek vegyes nemzetiségűek, a mostani felnőttkeretben pedig egy magyar játékos volt, Mezei Szabolcs, ő sem vajdasági, hanem békéscsabai.

Zsemberi egyelőre nem tudja, mi lesz, most még minden új. „Minden eshetőségre felkészültünk” – mondta.