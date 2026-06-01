Sulyok Tamás az uniós források miatt aggódik, mióta Magyar alkotmánymódosítást jelentett be az eltávolítására

Délutánra Sulyok Tamás is reagált arra, hogy hétfő reggel Magyar Péter miniszterelnök és Görög Márta a hivatalában személyesen szólították fel lemondásra. A Sándor-palota előtt Magyar Péter bejelentette, hogy ha az elnök nem mond le önként, a Tisza Párt képviselőivel haladéktalanul elindítják a leváltásához szükséges eljárásokat. Tehát nem az Alaptörvényben rögzített megfosztási eljárást indítják meg, hanem alkotmánymódosítást kezdeményeznek.

A saját beszámolója szerint Sulyok Tamás a találkozón egyértelművé tette, hogy szerinte az új kormány „egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét”, de a köztársasági elnök azt mondta: „Ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásomhoz, az Alaptörvény betartására és betartatására tett eskümnek megfelelve nem tehetek eleget az erre vonatkozó felszólításnak.”

Sulyok szerint „személyre szabott jogalkotással” akarja a kormány eltávolítani a tisztségéből. „Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is” - írta Sulyok Tamás.