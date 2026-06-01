Tanács Zoltán kiszámolta Hankó Balázsnak, hány dokumentumfilmet forgathatna Fásy Zsülike 261 milliárd forintból

Az utolsó Orbán-kormány kulturális minisztere, aki a választások előtt 17 milliárdot osztott ki gyanús körülmények között, hétfőn a parlamentben Krausz Ferenc alapítványáról kérdezte Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert. Krausz alapítványa 261 milliárd forintos támogatásról kötött szerződést a választás előtt Hankó Balázs miniszterrel, amit a választások után Magyar Péter felbontott.

Tanács Zoltán elmondta, hogy az új kormány gondja nem a tehetséggondozással volt, hanem az átláthatatlan alapítványi formával, és bejelentette, hogy a hétvégén már tárgyalt Krausz Ferenccel a megoldásról. Majd arra utalva, hogy Hankó döntése alapján Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett is kapott 101 millió forintot egy dokumentumfilm-sorozat elkészítésére, Tanács azt mondta: