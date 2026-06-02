Sulyok Tamás: Fidesz-kormányt sosem neveztem ki, Tisza-kormányt pedig igen, akkor most ettől a Tisza bábja lennék?

Sulyok Tamás karrierje talán leghosszabb interjúját adta a Cicero c. német politikatudományi folyóiratnak (!), amelyben hosszasan kérdezték az esetleges leváltásával/lemondásával kapcsolatos, egyre kellemetlenebbé váló folyamatról. A biztonságos alákérdezős mederben folydogáló interjú tényleg gigászi hosszúságú, csak a feketeöves Sulyok-rajongóknak ajánlom, de álljon itt belőle néhány gondolat:

„A köztársasági elnök intézménye Magyarországon a fékek és ellensúlyok rendszerének fontos kiegyensúlyozó eleme” – mondta Sulyok, úgy tűnik, nem viccből, mert hosszasan időztek a témán.

A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Magyarország alkotmányos rendjének stabilitása szempontjából problematikus, hogy Magyar Péter többször és nyíltan kilátásba helyezte, hogy alkotmánymódosítással fogják eltávolítani, ha nem mond le magától. Sulyok szerint ezek a nyílt fenyegetések nemcsak az alkotmányt, de a demokratikus alapelveket is sértik. Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam.★ Megismételte, amit már tudunk, hogy nem fog lemondani:

„A fenyegetések ellenére, sőt, annál inkább meggyőződésem, hogy egyrészt alkotmányos indok hiányában, másrészt a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásomnak.”

A német újság arról is kérdezte a köztársasági elnököt, mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter a közösségi médiában szavazást indított arról, hogy maradjon-e hivatalában, ennek keretében több mint 380 000 követője szavazott Sulyok lemondása mellett. Sulyok elképesztő válaszában arról beszélt, hogy

„Ha ezt a lájkszavazást nézzük, akkor indokoltabbnak tűnik az a kérdés, hogy vajon a miniszterelnökre milyen benyomást tesz az a háttér, hogy a 3,4 millió szavazóból azoknak nagyjából csak 10%-a fejezte ki ilyen módon az egyetértését vele.”

Sulyok szerint ő a nemzet egységét kifejezve mindenkit képvisel, azokat is, akik a Tisza pártra szavaztak, és azokat is, akik nem. Szerinte rendszerváltás 1990-ben volt, most nem, amikor egypárti diktatúrából plurális, részvételi demokráciába lépett át Magyarország. Most „továbbra is demokrácia van”.

A Fidesz akaratával mindig, minden körülmények között egyetértő köztársasági elnök kikérte magának, hogy bárkinek a bábja lenne, mivel már alkotmánybírói ideje alatt is számos fideszes jogalkotási terméket semmisítettek meg, és köztársasági elnökként is vétózott már. De ha ez esetleg nem győzött meg volna kivétel nélkül mindenkit, Sulyok ledobta az ultimate érvet:

„Ráadásul, Fidesz-kormányt sosem neveztem ki, Tisza-kormányt pedig igen. Már több törvényüket aláírtam, kineveztem minisztereiket és államtitkáraikat. Együttműködök velük is – ahogy azt már kifejtettem –, a jog szerint. Akkor most ettől a Tisza bábja lennék?”

Frissítés: A Telex írta meg, hogy az interjú magyar és német fordításai között kicsi, de sokatmondó különbségek vannak: például a magyar verzióból kihagyták Novák Katalin nevét. Több kérdés hiányzik az eredeti, német interjúban olvashatók közül (a válaszok ott vannak, csak más kérdések alatt, de a kontextushoz illeszkedően). Kimaradt például ez a kérdés is: „Az ön hivatali elődje, Novák Katalin, megbukott azt követően, hogy 2024 február elején nyilvánosságra került: 2023 áprilisában államfői jogkörében kegyelmet adott egy gyermekotthon helyettes igazgatójának, aki pedofil bűncselekmények ügyében volt érintett, és akit börtönbüntetésre ítéltek.”

Vagy ez: „Mint köztudott, a brüsszeli uniós intézmények többször is azzal vádolták Orbán Viktor kormányát, hogy megsérti a jogállamiságot.” Sulyok válasza egyébként mindkét kérdésre ott van, de Novák Katalin nevét eltüntették a fordításból.

Frissítés2: Egy olvasó jelezte, hogy nagyon nagylelkű „német politikatudományi folyóiratnak” nevezni a Cicerót (ahogy pl. a Sándor-palota tette), inkább egy markánsan jobboldali havilap, ők szerveztek például pódiumbeszélgetést Németországban Orbán Viktorral, ahol a volt miniszterelnököt finoman szólva sem izzasztották kritikus kérdésekkel.

★Sulyok a fenyegetéssel Magyar Péter szavaira utalt, nem az előző miniszterelnök (akit ugye nem ő nevezett ki) szavaira, hiszen mondandója alapján, amikor ezek a kijelentések elhangzottak, akkor is demokrácia volt:

„A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Barátaim túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl. Túl sok helyről kaptak pénzt. Túl sokszor váltottak már köpönyeget. 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkba, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött. Éppen elég volt belőlük, tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket! Rajtuk a skarlát betű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Ismerünk benneteket, hiába bújtatok új európai pártgúnyába, a gazdáitok ugyanazok. A terveitek ugyanazok. És ne reménykedjetek, a sorsotok is ugyanaz lesz.”