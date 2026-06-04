A Pécs Pride szervezőjével szemben is ejtették a vádat

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Az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel ejtették a vádat Buzás-Hábel Géza ellen a tavaly októberi Pécs Pride megszervezése miatt – írta közleményében a Baranya Vármegyei Főügyészség.

A gyülekezési szabadság megsértése miatt februárban emeltek vádat Buzás-Hábel ellen, igaz, a bíróság márciusban felfüggesztette az eljárást.

Az első Pécs Pride 2021 szeptember 18-án.
Fotó: Halász Júlia/444

A vádemelés után, 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága kimondta: a melegeket pedofilokkal összemosó törvény több pontban is sérti az uniós jogot, ellentétes az unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel is. Az ügyészség szerint a nemzeti bíróságnak biztosítania kell az uniós jog elsőbbségét, és mivel vádiratban erre törvényre hivatkozva tiltották meg a gyűlést, valójában nem valósult meg bűncselekmény.

Csütörtökön Buzás-Hábelhez hasonlóan Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel szemben is ejtették a vádat a Budapest Pride megszervezése miatt.

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