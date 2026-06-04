Vége a Budapest Pride-ügynek, ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben az esemény megszervezése miatt

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség az Európai Unió Bíróságának a vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a Pride megszervezése miatt – írja közleményében a Fővárosi Ügyészség.

A kerületi ügyészség január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel szemben, aki a 2025-ös Budapest Pride szervezője volt. A vád az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésére vonatkozott, és az ügyészség szerint megfelelt az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek. A bíróság ugyanakkor már márciusban felfüggesztette a büntetőeljárást. Felfüggesztették a Pécs Pride szervezője, Buzás-Hábel Géza ellen indult büntetőeljárást is.

Karácsony Gergely Fotó: Bankó Gábor/444

A vádirat benyújtása után, 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Az ítélet szerint a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályaival, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel.

Az ügyészség azt írta, az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét. Vagyis ha egy nemzeti jogszabály ellentétes az uniós joggal, nem kell megvárni, hogy előzetesen jogalkotási vagy más alkotmányos eljárásban megsemmisítsék.

Mivel a vádiratban szereplő tényállás szerint a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását kifejezetten olyan rendelkezés alapján tiltotta meg, amiről később megállapították, hogy sérti az uniós jogot, az ügyészség szerint a vádiratban leírt cselekmény nem valósít meg bűncselekményt.

Erre tekintettel a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség ejtette a vádat.

Tavaly a kormány tiltása után minden idők legnagyobb Pride-vonulását rendezték meg Budapesten, részben a főváros szervezésében. A szervezők nemrég jelentették be, hogy június 27-én rendezik meg az idei, 31. Budapest Pride-vonulást. Karácsony Gergely arról posztolt, hogy a rendőrség tudomásul vette a rendezvényt. „Végre. Nem kell, hogy önkormányzati rendezvény legyen, mert ez a szabadságszerető magyarok rendezvénye. Az volt tavaly is, az lesz idén is, az lesz mindig is” – írta a főpolgármester.