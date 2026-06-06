Egy nappal azután, hogy Putyin lesöpörte az asztalról Zelenszkij tárgyalási ajánlatát, tömeges dróntámadást indítottak az ukránok Szentpétervár ellen

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Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre Szentpétervár ellen, egy nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin ugyanott elmondott beszédében elutasította Volodimir Zelenszkij felhívását a személyes tárgyalásra.

Szombat hajnalban Ukrajna több száz drónt indított Oroszország ellen. Leginkább Szentpétervár környéki célpontokat találtak el, miközben a gazdasági fórum továbbra is zajlott. A támadások orosz haditengerészeti fegyverraktárakat és a Szentpétervártól nyugatra fekvő Kronstadt városában található haditengerészeti bázist vették célba. Az orosz hatóságok szerint a támadások infrastrukturális károkat okoztak – részleteket azonban nem közöltek –, valamint sérültek is vannak, de halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Az orosz állami média szerint Oroszország ideiglenesen lezárta a tengeri hozzáférést Kronstadthoz.

Szentpétervár a 2026. június 3-i, vélhetően egy orosz olajterminált is eltaláló ukrán dróntámadás után

Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója arról számolt be, hogy a térség fölött több mint 140 drónt semmisítettek meg, Szentpétervár fölött 72-t. A város kormányzója felszólította a lakosokat, ne hagyják el otthonaikat, a Szentpétervár melletti Pulkovo nemzetközi repülőtéren a reggeli órákban egy rövid időre leállították a forgalmat.

Az ukrán támadások néhány napon belül már másodszor vették célba Szentpétervárt. Szerdán ukrán drónok a gazdasági fórum helyszínének közelében csapódtak be annak nyitónapján.

Szentpétervár füstöl

Az éjszaka folyamán más orosz városokat érő támadások további infrastrukturális károkat okoztak, megrongálódott például egy olajtároló létesítmény Krasznodar város közelében. A Moszkvától 177 kilométerre lévő Tver hatóságai azt közölték, hogy a lehulló törmelékek egy gépjárműre zuhantak, amelynek sofőrje életét vesztette (WSJ, MTI)

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