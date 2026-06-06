Egy nappal azután, hogy Putyin lesöpörte az asztalról Zelenszkij tárgyalási ajánlatát, tömeges dróntámadást indítottak az ukránok Szentpétervár ellen

Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre Szentpétervár ellen, egy nappal azután, hogy Vlagyimir Putyin ugyanott elmondott beszédében elutasította Volodimir Zelenszkij felhívását a személyes tárgyalásra.

Szombat hajnalban Ukrajna több száz drónt indított Oroszország ellen. Leginkább Szentpétervár környéki célpontokat találtak el, miközben a gazdasági fórum továbbra is zajlott. A támadások orosz haditengerészeti fegyverraktárakat és a Szentpétervártól nyugatra fekvő Kronstadt városában található haditengerészeti bázist vették célba. Az orosz hatóságok szerint a támadások infrastrukturális károkat okoztak – részleteket azonban nem közöltek –, valamint sérültek is vannak, de halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Az orosz állami média szerint Oroszország ideiglenesen lezárta a tengeri hozzáférést Kronstadthoz.

Szentpétervár a 2026. június 3-i, vélhetően egy orosz olajterminált is eltaláló ukrán dróntámadás után

Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója arról számolt be, hogy a térség fölött több mint 140 drónt semmisítettek meg, Szentpétervár fölött 72-t. A város kormányzója felszólította a lakosokat, ne hagyják el otthonaikat, a Szentpétervár melletti Pulkovo nemzetközi repülőtéren a reggeli órákban egy rövid időre leállították a forgalmat.

Az ukrán támadások néhány napon belül már másodszor vették célba Szentpétervárt. Szerdán ukrán drónok a gazdasági fórum helyszínének közelében csapódtak be annak nyitónapján.

Szentpétervár füstöl

Az éjszaka folyamán más orosz városokat érő támadások további infrastrukturális károkat okoztak, megrongálódott például egy olajtároló létesítmény Krasznodar város közelében. A Moszkvától 177 kilométerre lévő Tver hatóságai azt közölték, hogy a lehulló törmelékek egy gépjárműre zuhantak, amelynek sofőrje életét vesztette (WSJ, MTI)