Izrael és Irán újra rakétázta egymást, Izrael katonai célpontokra támadt

Izrael hétfőn katonai célpontokat támadott meg Irán nyugati és középső részén – néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen –, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök állítólag arra kérte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, tartózkodjon a további támadásoktól. Órákkal korábban Trump kijelentette, hogy Izrael és Irán újabb támadásai nem befolyásolják az amerikai kormány Teheránnal folytatott béketárgyalásait, amihez annyit hozzátett Netanjahúról: „Nem ő hozza a döntéseket”.

„Én hozom a döntéseket. Én hozom az összes döntést.”

Trump korábban megpróbált nyomást gyakorolni Izraelre, hogy állítsák le a libanoni támadásokat, és legyen megállapodás, ami véget vetne a háborúnak Iránnal, a múlt héten egy telefonbeszélgetés során pedig „kibaszott őrültnek” nevezte Netanjahut.

Izrael vasárnapi támadására Irán megtorlásul rakétasorozatot lőtt ki izraeli célpontokra, majd néhány órával később az izraeli védelmi erők bejelentették, hogy iráni katonai célpontokat támadtak meg. Az iráni Forradalmi Gárda szerint Izrael légi indítású ballisztikus rakétákat használt a támadások során.

Fotó: WISAM HASHLAMOUN/Anadolu via AFP

Miközben Tel-Avivban megszólaltak a légiriadó szirénái, az izraeli hadsereg közlése szerint azonosítottak egy Jemenből indított rakétát is, ami aktiválta a légvédelmi rendszert. Így, ahogy a Reuters is írja, ez a támadás egyben az első támadás is Jemen részéről Izrael ellen az április 8-i fegyverszünet óta.

A vasárnap történtek miatt az olajárak hétfőn a kereskedés elején több mint 3 százalékkal emelkedtek, a Brent hordónkénti ára pedig újra meghaladta a 96 dollárt.