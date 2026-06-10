Fellángoltak a harcok a Közel-Keleten: Amerika válaszcsapást mért Iránra az Apache helikopter lelövése után, Irán amerikai erőkre támadt Bahreinben és Jordániában

Az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni célpontokra a keddről szerdára virradó éjszaka, miután az irániak lelőttek a Hormuzi-szoros térségében egy járőröző Apache helikoptert. Az Apache elvesztését maga Donald Trump elnök ismerte el, posztjában megjegyezve: „szükségszerűen reagálniuk kell” az esetre.

Apache helikopter Fotó: SEUNG-IL RYU/NurPhoto via AFP

A Központi Parancsnokság, a Centcom tweetje „önvédelmi” válaszreakcióról ír, amit Donald Trump főparancsnok utasítására rendeltek el. Precíziós lőszerrel csapást mértek az iráni légvédelemre, a földi irányítóállomásokra és a Hormuzi-szoros közelében lévő megfigyelő radarokra az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépeiből. „A művelet arányos válasz volt az amerikai erők és a regionális vizeken áthaladó nemzetközi kereskedelmi hajók elleni közelmúltbeli támadásokra” – fogalmazott a Centcum, ami azzal zárja a posztot, hogy „az amerikai erők továbbra is éberek és felkészültek az indokolatlan iráni agresszió elleni védekezésre”.

Az iráni állami média arról számolt be, hogy megtámadták a Hormuzi-szorosban található Kesm-szigetet, és a szorosban található Sirik kikötővárosban is lövedékek csapódtak be. Emellett robbanások hangjait hallották a közeli Bandar Abbasban, majd később Jask megye környékén, a szoros bejáratának közelében. Irán külügyminisztere, Abbász Arakcsi az X-en azt írta: országa „egyetlen támadást vagy fenyegetést sem hagy válasz nélkül”, és felszólította az amerikaiakat, hogy katonái hagyják el a térséget.

Az iráni haderő több országban amerikai bázisokra támadt hajnalban. Egyrészt drónokkal lőtte az amerikai ötödik flottát Bahreinben. Az országban valóban megszólaltak a figyelmeztető szirénák, és felszólították a lakosságot, hogy menjenek biztonságba. A bahreini királyi udvar később azt közölte: a légvédelem visszaverte az iráni támadásokat.

Elfogott, fel nem robbant rakéta Fotó: OMAR ALBAM/Middle East Images via AFP

Másrészt rakétákkal támadt az Egyesült Államok jordániai al-Azrak bázisára. A tájékoztatásuk szerint az F-35-ös hangárok és a bázis parancsnoki és irányító központja is a nagy hatótávolságú rakétákkal végrehajtott támadás négy célpontja között volt. Célba vettek Kuvaitban is egy amerikai légibázist, a kuvaiti hadsereg megerősítette, hogy „légvédelmi rendszerei ellenséges légi célpontokat támadtak”. A közlemény azután hangzott el, hogy az iráni média az iráni Forradalmi Gárdára hivatkozva azt állította, hogy drónokkal vették célba az Ali Al Salem bázist Kuvaitban.

Teherán további „súlyosabb válaszlépésekkel” is fenyegetőzött, ha a harcok folytatódnak. Az újabb csapások erősítik az esetleges békemegállapodással kapcsolatos kétségeket, és újabb próbatételei a törékeny tűzszünetnek, írta a Reuters. Az amerikai elnök amerikai idő szerint hétfő éjszaka még arról beszélt újságíróknak: „nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség”, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak Iránnal, miután nem maradtak vitás pontok. Azt is állította, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros.