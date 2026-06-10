Oroszország a gyerekek tiltakozása miatt feloldhatja a Roblox nevű népszerű internetes játék betiltását

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Az orosz hatóságok arra készülnek, hogy feloldják a Roblox blokkolását, miután a népszerű játék betiltása széles körű tiltakozást váltott ki a fiatal felhasználók körében és romlani kezdtek a támogatottsági mutatók – írja a Moscow Times.

A Roszkomnadzor, vagyis az orosz állami internetfelügyelet december 3-án blokkolta a Robloxot, többek között „szélsőséges tartalmakra”, „LMBTQ-propagandára”, valamint arra hivatkozva, hogy kiskorúak online zaklatásnak lehetnek kitéve a platformon. A tiltás után példátlan mennyiségű panasz érkezett: Jekatyerina Mizulina, a Kremlhez kötődő Biztonságos Internet Liga vezetője szerint 63 ezer tiltakozó levelet kapott gyerekektől, Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő pedig megerősítette, hogy az elnöki adminisztrációhoz is sok beadvány futott be.

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Az orosz digitális fejlesztési minisztérium közölte, hogy a platform blokkolásának feloldásához a bűnüldöző szervek támogatását kérte, miután az amerikai fejlesztő garanciákat adott bizonyos biztonsági előírások betartására. A minisztérium közleménye szerint a Roblox vállalta, hogy új intézkedéseket vezet be a gyerekek védelmére a káros tartalmakkal és a nem megfelelő felhasználói viselkedéssel szemben. A tervek szerint az orosz felhasználók hozzáférését életkor szerinti kategóriákba sorolják majd, a megállapodást a Roszkomnadzor is támogatja.

A Moscow Times szerint Oroszország a Roblox egyik legnagyobb piaca, havi mintegy 6,8 millió egyedi látogatóval, 2023-ban pedig a platform az ország legtöbbet letöltött mobiljátéka lett. A Robloxban a felhasználók saját játékokat hozhatnak létre, mások játékaival játszhatnak egy hatalmas, sok műfajt felölelő virtuális univerzumban, és közben egymással is kommunikálhatnak.

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