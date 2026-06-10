Ukrajna csapást mért a mariupoli kikötőre, jelentősen megbénítva azt

Az ukrán erők csapást mértek az orosz megszállás alatt álló mariupoli kikötő több kulcsfontosságú létesítményére – írja a Reuters.

Kijev szerint a támadás „jelentősen korlátozta” a kikötő kapacitását, ami Moszkva háborús erőfeszítéseinek egyik fontos logisztikai csomópontja. Az ukrán drónerők szerint a kikötő áram nélkül maradt, miután találatok érték az energetikai és irányítási infrastruktúráját.

Orosz zászló Mariupolban. Fotó: -/AFP

A műveletet az 1. Azov-hadtesttel és az ukrán biztonsági szolgálattal közösen hajtották végre. Az ukrán fél szerint a kikötőt az orosz erők katonai logisztikára, valamint ukrán gabona, szén és fém illegális Oroszországba szállítására használták.

A keddi csapások részei annak az ukrán hadjáratnak, amely a frontvonal mögötti orosz logisztikai hálózatot próbálja meggyengíteni. Volodimir Zelenszkij elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna idei nagy hatótávolságú, az orosz olajfinomítók ellen irányuló csapássorozata a finomítói kapacitás 40 százalékát működésképtelenné tette.