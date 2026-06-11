Lemondott a brit védelmi miniszter

John Healey védelmi miniszter Keir Starmer brit miniszterelnöknek írt levelében jelentette be lemondását, írja a BBC.

A 66 éves politikus szerint sokkal többet kellene költeni a mostani veszélyes nemzetközi helyzetben az ország védelmére, mint amennyit a védelmi beruházási terv (DIP) előirányoz. Az egyelőre még nem nyilvános DIP az új haditechnikai eszközök és a védelmi infrastruktúra 10 éves fejlesztéséről és finanszírozásáról szól.

A terv éppen azért nem publikus, mert a védelmi minisztérium további 28 milliárd fontot kért volna, amit Starmer nem tudott megadni. A miniszterelnök a tervet még a július eleji NATO-csúcs előtt nyilvánosságra akarja hozni.

Starmer (középen) és Healey (jobbról a második), amikor még minden rendben volt Fotó: RICHARD POHLE/AFP

John Healey távozása tovább mélyíti a brit politikai válságot. A kormányzó Munkáspárt történelmi vereséget szenvedett a májusi önkormányzati választásokon, ami után a miniszterelnököt több mint hetven munkáspárti képviselő szólította fel nyilvánosan lemondásra, és a kormányból is több miniszter szorgalmazta ezt.

Az önkormányzati választási vereség utáni, Starmer egyre tarthatatlanabb helyzetéről szóló elemzésünkben azt írtuk: „A választók szemében Starmer végül pont azzá vált, amivel szemben alternatívát ígért: egy újabb londoni technokrata politikus, aki csak ígérgetni tudott, és sikerült elérnie, hogy a Labour kormányzása ugyanolyan távol álljon a hétköznapi emberek problémáitól, mint előtte a Konzervatívoké.”