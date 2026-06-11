Nem állt le, sőt aktívan folyik az a NAV-os nyomozás, ami Rogán Antal találmányának előzményeit is vizsgálja

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Rogán Antal Fotó: Németh Dániel/444

A 444 tudomása szerint nem állt le a nyolc éve tartó NAV-os nyomozás, ami érintheti Rogán Antal és két társa úgynevezett találmányát is, egy elektronikus aláírást hitelesítő szoftvert; ez eddig több mint 2 milliárd forintot fialt a volt propagandaminiszternek.

A rendszerváltás után új lendületet vehet az eljárás, amiben információnk szerint most is folynak tanúkihallgatások.

Bár Rogán a Telekomot emlegette híres találmánya vevőjeként, a cég nem lehet a tíz éve áradó bevétel forrása; mint megtudtuk, a Telekom 11 éve egyszeri díjként már fizetett – nem túl sokat – a szoftverért, 2015 óta pedig csak jelképes összeget utal havonta.

Most nyer értelmet, hogy Rogán Antal feltaláló, illetve üzlettársai az elmúlt tíz év során miért hangsúlyozták sokszor, hogy azt a bizonyos szoftvert, ami a találmányuk, nem uniós pénzből fejlesztették. Ez sokáig jelentéktelen háttérkörülménynek tűnt, hiszen sokkal izgalmasabbnak látszott, hogy a világ életében kizárólag politikával foglalkozó Rogán az elmúlt évtizedben évi átlag 200 milliós bevételt vallott be találmánya után. Ám mint a 444 megtudta, a NAV aktívan nyomoz egy olyan ügyben, ami érinti a találmány előéletét és Rogán üzlettársait. Azokat, akik eddig több mint kétmilliárd-százmillió forintot utaltak át neki.

A nyomozás nemcsak Rogán partnerének vállalkozását, a Profitrade 90 Kft.-t érinti, hanem összesen kb. 30 magyar pályázó céget, amelyek az európai csalásellenes hivatal, az OLAF gyanúja szerint üzemszerűen csaltak egy uniós kutatás-fejlesztési pályázaton. Az érintettek az uniós hivatal szerint a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) innovációs, kutatás-fejlesztési keretét dézsmálták meg, egyszerre sértve meg az uniós és a magyar jogszabályokat. Az OLAF azt állapította meg, hogy a magyar cégek valós teljesítmény nélkül számoltak el komoly összegeket, és előfordult túlárazás, fiktív számlák alkalmazása, valamint voltak szabálytalan kifizetések is.

A 24.hu korábbi információja szerint 2012 és 2015 között – abban az időszakban, amikor Rogán és két társa a szabadalmaikat bejelentették – a Profitrade 90 Kft. összesen 965 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott négy különböző projektre. Ezek közül az egyik a MobileSign aláíráshitelesítő rendszer kifejlesztése volt, amire 256 milliót nyert a cég. Hogy ez hogyan függ össze Rogánnal, azt rövidesen megmagyarázom.

Mint megtudtuk, az ügyben az OLAF kezdeményezésére Magyarországon 2018-ban elindult, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán folyó büntetőeljárás folyamatban van, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt. A NAV kérdésünkre megerősítette: a „rendkívül széles körű” nyomozás „30 nagy projektet érint”.

Elárulták, a hatóság eddig több tízezer oldalnyi pályázati dokumentációt értékelt ki, valamint a konzorciumvezetőknél, a konzorciumtagoknál és az alvállalkozóknál is – mintegy 30 helyszínen – kutatásokat hajtott végre.

„A nyomozók jelentős mennyiségű, több ezer oldalnyi papír alapú iratot, illetve 1 TB terjedelmű elektronikus adatot foglaltak le. Az ezekben szereplő adatok elemzése is megtörtént már” – írta az adóhivatal. Nyomozóik még nem fejezték be a közel 200 kiküldött adatkérés kiértékelését. A friss információk szerint a NAV eddig körülbelül 500 tanút hallgatott ki, de „a tényállás teljes körű felderítése érdekében további tanúkihallgatásokra is szükség van, ezek jelenleg is folyamatban vannak.”

Mielőtt elmagyaráznánk, hogy a Profitrade Kft.-nek, illetve tulajdonosainak mi a kapcsolata Rogánnal, jöjjön még egy fontos és frissen kitúrt információ az ügyben.

Mi a valódi forrása annak az összesen valamivel több mint 2 milliárd forintnak, amit Rogán Antal a NER-korszak második felében az állítólagos találmánya hasznosítási díjának címén tíz év alatt, évi több száz milliós részletekben felvett?

A politikus a 2017-es vagyonnyilatkozatában szerepeltetett először egy 25 millió forintos összeget „találmányhasznosítási díj” címén. Az összeg a következő évi 43 millió után meredeken emelkedni kezdett, mostanáig az évi 200-450 millió forintos sávban mozgott, így jött össze 10 év alatt valamivel több mint 2 milliárd. Rogán nem egyedüli feltaláló, két társával együtt jegyzi a szabadalmat.

Azt már jó néhány cikkben leírtuk, hogy ezek az évente kifizetett százmilliók mennyire életszerűtlenül magas összegek a Rogánnak évente fizető cég, a találmányt megvásárló Mobilsign Kft. nyereségéhez, éves bevételéhez, bérköltségeihez képest.

2024-ben például a társaság teljes bevételének – nem a nyereségének – 40 százalékát kapta Rogán, míg legutóbb az összes árbevétel durván harmada került a zsebébe. A neki kifizetett díj egyetlen évet kivéve mindig több volt, mint a cég összes dolgozójának kifizetett teljes bérköltség.

Vagyonbevallást utoljára most, 2026-ban kellett adnia Rogánnak, mivel kiesett a parlamentből. A Mobilsign a 2025-ös üzleti évben 900 milliós forgalom mellett – ami 200 milliós csökkenést jelentett a megelőző évihez képest – 174 millió forint nyereséget termelt. A politikus ehhez képest 300 milliót kapott a találmánya után. Rogán egészen pontosan havi 25 millió forintot tüntetett fel ilyen címen mind az idén januári vagyonbevallásában, mind a mostaniban, ezt 12-vel megszorozva jön ki a 300. Ha hihetünk a bevallásának, ami fillérre megegyezik a januárival, akkor az év eleje óta a 2,1 milliárd forinton túl idén még legalább 125 millió forinthoz jutott ilyen címen.

De az a kérdés kevésbé merült fel eddig, hogy egyáltalán mi a Rogánnak kifizetett összeg forrása. Pedig ez nyilvánvalóan az ügy kulcseleme.

Maga Rogán, illetve a találmányt hasznosító Mobilsign nevű cég – melynek tulajdonosa Rogán egyik feltalálótársa – a sztori kipattanása óta egyértelműen arra célozgatnak, hogy a Telekom lehet a tíz éve rendületlenül, sőt egyre bővebben áradó pénz forrása. Amikor a történet 2016-ban napvilágra került, Rogán közleményt adott ki, és arról írt, hogy „az általunk szabadalmaztatott, elektronikus aláíráson alapuló eljárást alkalmazza ügyfélpontjain az ország legnagyobb távközlési szolgáltatója”, az ügylet nagyságrendjét érzékeltetendő pedig hozzátette, „százezernyi magyar polgár használja a találmányt ügyei intézésekor”.

Közvetetten ugyan, de a Mobilsign is arra utal, hogy a Telekomtól származhat a bevétel, mivel a weboldalukon máig egyedül az szerepel névvel mint a szoftverjüket használó partnercég.

Éppen ezért volt meglepő, hogy amikor megkerestem a Telekomot, a távközlési óriás válaszaiból az derült ki, hogy

a cég tényleg megvette a Mobilsign szoftverét 2015-ben – a jogelődjétől, a Profitrade 90 Kft.-től;

valóban máig ezen a megoldáson alapul a cég üzlethálózatában alkalmazott tabletes elektronikus aláírás;

ám a vételárat egy összegben fizették ki még 2015-ben, tehát nem bontották mondjuk éves részletekre;

azóta csak alacsony összegű havidíjat fizetnek a Mobilsignnak az esetlegesen felmerülő hibák javítására, amiről konkrétan azt írták, „ennek mértéke informatikai projektekhez mérten elenyésző nagyságú”.