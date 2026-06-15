Ezen a nyáron is le lehet vonatozni a horvát tengerpartra

Idén is éjszakai vonattal lehet közvetlenül eljutni a horvát tengerpartra – jelentette be Facebookon Vitézy Dávid közlekedés miniszter, hozzátéve, hogy korábban úgy tűnt, „az idei évben veszélybe került a szolgáltatás, mert a Dunakeszi Járműjavító csődje miatt nem állt rendelkezésre elegendő, légkondicionált hálókocsi a járat elindításához”. Azonban ahogy írja, „az elmúlt hetekben a MÁV-val együttműködésben ezt a problémát sikerült elhárítanunk, és bérelt kocsikkal elindítjuk idén is a szolgáltatást”.

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

A vonatok július 3. és október 2. között járnak majd Budapest és split között, méghozzá éjszaka. Az utazók fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak, a MÁV közlése szerint egy hatfős fülkét már akár 240 euróért lehet foglalni, ami utasonként csupán 40 eurót jelent.