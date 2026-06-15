Ezen a nyáron is le lehet vonatozni a horvát tengerpartra

közlekedés

Idén is éjszakai vonattal lehet közvetlenül eljutni a horvát tengerpartra – jelentette be Facebookon Vitézy Dávid közlekedés miniszter, hozzátéve, hogy korábban úgy tűnt, „az idei évben veszélybe került a szolgáltatás, mert a Dunakeszi Járműjavító csődje miatt nem állt rendelkezésre elegendő, légkondicionált hálókocsi a járat elindításához”. Azonban ahogy írja, „az elmúlt hetekben a MÁV-val együttműködésben ezt a problémát sikerült elhárítanunk, és bérelt kocsikkal elindítjuk idén is a szolgáltatást”.

Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

A vonatok július 3. és október 2. között járnak majd Budapest és split között, méghozzá éjszaka. Az utazók fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak, a MÁV közlése szerint egy hatfős fülkét már akár 240 euróért lehet foglalni, ami utasonként csupán 40 eurót jelent.

közlekedés horvát tengerpart Budapest adria intercity hálókocsi split vonat tenger vitézy dávid MÁV